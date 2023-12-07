Meta представила Imagine, передовой независимый генератор изображений AI, сделав значительный шаг вперед в области технологий искусственного интеллекта.

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) отделила Imagine, свой инструмент для создания изображений с помощью искусственного интеллекта, от своего чат-бота, создав для него отдельный сайт. В компании надеются на ускорение процесса и повышение интереса к своей технологии.

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Идея Imagine во многом схожа с множеством других генераторов изображений с искусственным интеллектом. Используя собственную технологию Emu, компания Meta создает четыре изображения на основе тестовых подсказок и описаний, предоставленных пользователями. Изображения снабжены надежными водяными знаками, что затрудняет выдачу изображения ИИ за фотографию или творение человека. Однако запуск сервиса окажется противоречивым, поскольку он заставляет заинтересованных пользователей обязательно создавать учетную запись Meta.

«Нам было приятно узнать от людей, как они используют Imagine, функцию генерации текста в изображения от Meta AI, для создания забавного и креативного контента в чатах. 7 декабря 2023 года мы расширяем доступ к сервису за пределами чатов, сделав ее доступной по адресу Imagine. Этот отдельный сервис для любителей творчества позволяет создавать изображения с помощью технологии Emu. Хотя наш опыт обмена сообщениями рассчитан на более быстрое взаимодействие, теперь вы можете создавать бесплатные изображения и в интернете», - говориться в сообщении Meta.

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Требование к аккаунту Meta означает, что просто иметь аккаунт в Facebook или Instagram недостаточно - но пользователи могут использовать один из них в качестве основы для нового аккаунта Meta. Необходимость создания аккаунта в Meta может отпугнуть некоторых пользователей, особенно тех, кому удалось избежать втягивания в Facebook и Instagram.