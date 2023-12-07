Вышла новая версия программы, где можно автоматически организовать настольные приложения, файлы и папки в Windows 10 и 11.

6 декабря 2023 года после короткого предварительного просмотра компания Stardock выпустила Fences 5 - крупное обновление популярной программы для организации рабочего стола Windows с более чем 20 млн загрузок. Fences решает проблему беспорядочного рабочего стола, автоматически упорядочивая значки рабочего стола Windows в затененные области, создавая свободное от беспорядка и продуктивное рабочее пространство.

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Fences 5 представляет Chameleon - улучшение значков на рабочем столе Windows, которое превращает значки на рабочем столе в обои. Значки сохраняют свою функциональность, но исчезают на заднем плане, оставаясь легкодоступными и не отвлекая внимания. Кроме того, в Fences 5 теперь проще, чем когда-либо, получить доступ к группам Fence, подняв их на самый верх одним щелчком мыши. Основываясь на запатентованной функции Peek, представленной в Fences 4, Fences 5 позволяет мгновенно получить доступ к группам Fence, щелкнув значок на панели задач.

Fences используется тысячами компаний - от образовательных и правительственных до медицинских. Чтобы помочь этим предприятиям развернуть организованные панели значков на рабочем столе, Fences 5 для бизнеса добавляет совершенно новые инструменты, которые упрощают управление этими развертываниями. Благодаря новой возможности легко импортировать-экспортировать макеты для распространения, инструментам для загрузки конфигураций с сетевого диска при входе в систему и функциональности киоска, программное обеспечение устанавливает стандарт для управления значками рабочего стола на предприятии.

Наряду с новыми функциями, в Fences 5 реализовано множество дополнительных улучшений основного движка Fences для рабочего стола, что позволило повысить производительность и расширить возможности.

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Программу Fences 5 можно приобрести с 6 декабря 2023 года по цене от $9,99. В Fences 5 пользователи также найдут пакет Object Desktop.