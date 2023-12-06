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Палестинцы лишены доступа к монетизации контента на YouTube
Распределение доходов YouTube для авторов и другие сервисы Google отключены или недоступны для людей на палестинских территориях.

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Распределение доходов создателей YouTube и другие сервисы Google закрыты или труднодоступны для жителей палестинских территорий. Это цифровое неравенство становится предметом нового пристального внимания, поскольку война опустошает Газу.

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За последние 13 лет видеоролики палестинского графического дизайнера Билала Тамими из деревни Наби Салех на Западном берегу реки Иордан на YouTube набрали 6 млн просмотров. Его ролики документируют радостные праздники и мирные протесты, а также жестокие стычки между 600 жителями Наби-Салеха и оккупационными израильскими солдатами. Платформа помогла Тамими донести информацию до его более чем 20 тыс. подписчиков, но он не может участвовать в программе распределения доходов YouTube, которая выплачивает долю от продажи рекламы более чем 2 млн создателей видео в 137 странах и территориях. Когда Тамими пытается зарегистрироваться, приложение YouTube сообщает ему о том, что партнерская программа YouTube недоступна в вашем текущем местоположении - Палестине.

Интернет дал некоторым палестинцам глобальную аудиторию, но многие преимущества онлайн-жизни, которые миллиарды людей по всему миру могут воспринимать как должное, просто не работают для жителей Газы и Западного берега. Помимо партнерской программы YouTube, сервисы денежных переводов, такие как PayPal, и площадки электронной коммерции, включая Amazon, в основном не допускают палестинских продавцов. Инструменты Google для получения дохода от рекламы в интернете или покупок в приложениях технически открыты для палестинцев, но на практике могут быть недоступны из-за проблем с проверкой личности или сбором оплаты.

Правозащитные организации говорят, что неравенство в доступе к онлайн-источникам дохода ослабляет палестинскую экономику. Представители Google, попросившие не называть их имен из соображений безопасности, в своем заявлении говорят, что компания стремится создать экономические возможности для палестинцев с помощью услуг и обучения. Партнерская программа YouTube не будет доступна на палестинских территориях до тех пор, пока Google не запустит местную версию YouTube, что предполагает адаптацию функций и опций к языку и культуре.

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Источники в Google, не имеющие права общаться с прессой, утверждают, что эти проблемы отражают многолетнюю внутреннюю политику и пренебрежение к палестинским пользователям в компании. По словам источников, локализованная версия поисковой системы компании, Google.ps, была запущена в 2009 году только после того, как стремление предоставить более релевантные результаты с трудом победило опасения по поводу реакции общественности на действия, которые некоторые люди могут расценить как одобрение спорных территорий. Но в последние годы у руководства не было решимости рискнуть изменить статус-кво и создать палестинский YouTube, который дал бы местным создателям доступ к монетизации.

#google #палестина #youtube #сектор газа #монетизация #монетизация контента #монетизация соцсети
Источник: theguardian.com
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