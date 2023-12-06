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devchidable
Windows 12 с искусственным интеллектом выйдет в июне 2024 года
Компания Microsoft планирует выпустить следующую версию операционной системы Windows в июне 2024 года.

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В команде Microsoft недавно произошла масштабная смена руководства, как и следовало ожидать, это привело к изменению планов компании относительно будущих обновлений и новых релизов Windows. Издание Windows Central опубликовало сенсацию о том, что ждет Windows в 2024 году, раскрыв предполагаемые подробности о новом релизе с большим упором на ИИ и революционные функции.

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Согласно отчету, Microsoft отказалась от идеи добавлять новые возможности в ОС с помощью одного или двух обновлений каждый год. Теперь разработчики будут выпускать одно ежегодное обновление, полное новых функций. Несмотря на это, Windows 11, скорее всего, получит еще одно обновление в первой половине 2024 года, прежде чем Microsoft выпустит где-то в сентябре или октябре 2024 года.

Другими словами, ожидайте волну новых устройств с существенными изменениями под капотом. Новые функции появятся в накопительных обновлениях через несколько месяцев. Для существующих пользователей Windows 11 станет серьезным обновлением ОС, сродни переходу с Windows 7 на 10.

В следующей ОС планируется внедрение много искусственного интеллекта. Большая часть этих функций потребует специализированного оборудования, такого как нейронные процессоры (NPU). Издание Windows Central утверждает, что Microsoft планирует представить оболочку на базе ИИ с лучшим Copilot, работающим в фоновом режиме для улучшения поиска, предоставления контекстной информации и многого другого.

Copilot будет следить за пользовательскими вещами, позволяя искать каждый экземпляр, экран, приложение или файл, содержащий определенное слово. Функция Windows Search получит поддержку естественного языка, что даст пользователям возможность находить файлы с помощью описательной лексики, например «документ, в котором я ною о непонятных обновлениях Windows».

Среди других функций - масштабирование видео для мультимедиа и игр, улучшенные живые титры и обои с эффектом параллакса, созданные искусственным интеллектом. Что касается более полезных функций, то ожидается значительное повышение энергоэффективности, а время автономной работы увеличится до 50% на некоторых аппаратных средствах. Похоже, что Microsoft уже тестирует некоторые из этих функций в последних сборках Canary.

Наконец, есть тот макет, который Microsoft показывала в 2022 году. Разработчики размышляют над идеей перемещения трея в верхнюю часть экрана и превращения панели задач в док. По данным Windows Central, разработчики все еще не уверены, что такое радикальное изменение - хорошая идея. Поэтому, возможно, оно не появится в 2024 году, если вообще появится.

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Как и в случае с панелью задач, Microsoft еще не решила, как назвать следующее поколение Windows. Если назвать ее Windows 12, то это может привести к дальнейшему сегментированию рынка, на котором Windows 10 на 6 декабря 2023 года работает 1 млрд устройств, а Windows 11 - около 400 млн. Сотни миллионов компьютеров не смогут обновиться до Windows 11, поэтому Microsoft может упростить названия, чтобы все выглядело хотя бы немного аккуратнее.

#microsoft #технологии #windows 11 #операционная система #windows 12 #devchidable
Источник: techpowerup.com
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