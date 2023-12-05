Чип под названием Condor, представленный 4 декабря 2023 года, содержит 1121 сверхпроводящий кубит, расположенный в виде сот.

В индустрии чипов происходит много событий, поскольку компании стремятся превзойти конкурентов в следующем поколении технологических достижений. В то время как большое внимание уделяется чипам с искусственным интеллектом, компания IBM представила первый квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов.

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В течение многих лет IBM следовала дорожной карте квантовых вычислений, но теперь, по словам разработчиков, они сосредоточится на том, чтобы сделать свои машины более устойчивыми к ошибкам, а не более мощными. Новый чип для квантовых вычислений под названием Condor содержит 1121 сверхпроводящий кубит, расположенный в виде сот.

Квантовые чипы на 2023 год используются в квантовых компьютерах для выполнения определенных вычислений, которые не под силу классическим компьютерам. Эти чипы могут легко справляться с задачами, на решение которых у суперкомпьютеров, как считается, уходят сотни и тысячи лет.

Компания также представила чип под названием Heron, который имеет рекордно низкий коэффициент ошибок - в пять раз ниже, чем у предыдущего квантового процессора. Квантовые системы IBM могут служить в качестве научного инструмента для изучения полезных классов задач в области химии, физики и материалов.

«IBM Heron - первый в новом классе производительных процессоров IBM со значительно улучшенным коэффициентом ошибок, в пять раз превышающим предыдущий рекорд, установленный IBM Eagle», - говорится в сообщении IBM.

Дополнительные процессоры IBM Heron появятся в парке коммунальных систем компании в течение 2024 года, объявила компания.

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IBM также представила IBM Quantum System Two, первый модульный квантовый компьютер компании и квантово-ориентированную суперкомпьютерную архитектуру IBM. ПК имеет высоту 4,5 м и работает в почти идеальном вакууме при температуре холоднее, чем в глубоком космосе. Это масштабируемое решение, то есть его можно модернизировать с помощью чипов, которые IBM планирует запустить в ближайшие 5 лет. Первая система IBM Quantum System Two находится в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк, и уже начала работу с тремя процессорами IBM Heron и вспомогательной управляющей электроникой.