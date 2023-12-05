Чек с автографом CEO Apple Стива Джобса выставлен на аукционе.

На аукционе RR Auctions в рамках продажи изящных автографов и артефактов, связанных с наукой и технологиями появился лот в виде чека, подписанный соучредителем Apple Стивом Джобсом. Публичная продажа товаров завершится 6 декабря 2023 года.

реклама

Чек, датированный 23 июля 1976 года, списан со счета Apple Computer Company и содержит первый официальный адрес компании в Пало-Альто. Стив Джобс использовал этот адрес в качестве автоответчика Apple и пункта приема почты, пока компания работала в гараже его родителей.

Магазин электроники RadioShack в Бостоне, сыграл важную роль в раннем компьютерном буме. Чек выписан для оплаты RadioShack на общую сумму $4,01 и подписан Steve Jobs. Хотя неясно, за что был оплачен чек в RadioShack, это уникальная часть истории компании Apple, которая, как ожидается, принесет более $25 тыс. на аукционе.

На момент написания этой новости лот получил 21 предложение и в настоящее время продается по цене $25 тыс., что соответствует его оценочной стоимости, но ожидается, что он будет продан гораздо дороже. В связи с тем, что сам аукцион заканчивается 7 декабря 2023 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В мае 2023 года на аукцион был выставлен еще один чек, подписанный Стивом Джобсом в июле 1976 года. Чек был выписан компании Crampton, Remke, and Miller на сумму $175 и он был продан за $106 тыс.