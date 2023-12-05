ВВС США исключили Boeing из конкурса на разработку преемника E-4B Nightwatch о чем и подтвердила компания,

Американский аэрокосмический и оборонный гигант Boeing объявил в конце ноября 2023 года, что компания больше не участвует в конкурсе ВВС США на создание борта «Судного дня», который придет на смену легендарному E-4B Nightwatch.

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Такое развитие событий отменяет конкурс на создание следующей итерации самолета «Судного дня», который получил свое название из-за предполагаемой способности противостоять ядерной войне. Первоначально издание Reuters сообщило об отстранении компании Boeing от участия в программе, что привело к тому, что теперь в конкурсе участвует только один производитель. Единственным открытым конкурентом в борьбе за контракт Survivable Airborne Operations Center (SAOC) является частный оборонный подрядчик Sierra Nevada ВВС США (USAF), со своей стороны, не стали уточнять, подали ли заявки другие компании. Контракт должен быть передан оборонному подрядчику в 2024 году.

ВВС США и Boeing, нынешний производитель E-4B, по сообщениям, не смогли договориться о правах на данные и условиях контракта, по словам двух людей, знакомых с вопросом. В компании Boeing отказались подписывать соглашение с фиксированной ценой, которое потребовало бы от него оплаты расходов сверх заранее установленного порога.

Бюджетные отчеты показывают, что ВВС США намерены продолжать разработку с SOAC, потратив $889 млн в 2024 году и $8,3 млрд до 2028 года. Самолет E-4B, который должен заменить самолет «Судного дня», на начало декабря 2023 года выполняет функции Национального центра воздушных операций и является важным компонентом Национальной системы военного командования для президента США, министра обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Нынешний самолет судного дня ВВС США, E-4B Nightwatcher, функционирует как мобильный командный пункт, способный противостоять электромагнитным воздействиям и ядерным бомбам, позволяя американским чиновникам доставлять команды военным в случае чрезвычайной ситуации. Самолет представляет собой высоко живучий центр командования, управления и связи для руководства войсками США, выполнения чрезвычайных военных приказов и координации действий гражданских властей в случае чрезвычайной ситуации в стране или разрушения наземных центров командования и управления. Деятельность E-4B осуществляется во всем спектре угроз. Электросистема создана для поддержки новейшей электроники и широкого спектра коммуникационного оборудования, а также защищена от воздействия электромагнитных импульсов. Высшее руководство может осуществлять глобальную связь через инновационную систему спутниковой связи через центр управления воздушными операциями. Дополнительные усовершенствования включают в себя изоляцию от радиоактивного и теплового воздействия, акустический контроль, улучшенный центр технического контроля и усовершенствованную систему кондиционирования воздуха для охлаждения электрических частей.

Хотя спецификации предстоящих SAOC все еще строго засекречены, начинает появляться информация о том, что самолеты, которые ищет служба, будут напоминать нынешние E-4B на базе Boeing 747 по размерам и общей конфигурации, включая четыре двигателя.

На 4 декабря 2023 года ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B, из которых как минимум один всегда находится в боевой готовности. Эти сильно модифицированные реактивные самолеты Boeing 747-200 впервые поднялись в воздух в 1970-х годах, и по мере износа деталей их обслуживание становится все более сложным и дорогим. По оценкам специалистов, срок службы самолетов истекает к началу 2030-х годов.

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Таким образом, разработка самолета, который станет заменой этому культовому воздушному судну, становится настоятельной необходимостью. Именно здесь и появляется новый самолет «Судного дня». Однако теперь, когда Boeing выбыл из конкурса, неясно, получит ли контракт одиночный участник торгов в виде компании USAF.