Драйвер дисплея GeForce Hotfix версии 546.31 основан на нашей последней версии драйвера Game Ready 546.29.

4 декабря 2023 года компания NVIDIA выпустила новый драйвер с поддержкой DLSS 3.5 для Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и Call of Duty: Modern Warfare III Season 1. Как выяснилось, этот драйвер мог вызывать проблемы с цветами при потоковой передаче игрового процесса и периодические замирания после включения V-SYNC. Чтобы устранить эти проблемы, NVIDIA выпустила быстрое исправление под версией 546.31.

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Драйвер дисплея GeForce Hotfix версии 546.31 основан на последней версии Game Ready Driver 546.29. Данное исправление решает следующие проблемы:

[Discord] При потоковой передаче игрового процесса цвета могут выглядеть приглушенными;

При включении V-SYNC могут наблюдаться периодические зависание.

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Пользователи могут скачать драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 546.31 с официального сайта. Имейте в виду, что NVIDIA предоставляет эти исправления в готовом виде, поэтому лучше загружать их только в том случае, если юзерам нужно конкретное исправление. В случае если проблема не срочная, можно дождаться следующего WHQL-сертифицированного обновления драйверов, которое будет включать исправления из 546.31.