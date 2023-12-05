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devchidable
Microsoft рассказала о специальных возможностях, которые она добавила в Windows 11 в 2023 году
Windows 11 получила несколько обновлений функций, которые помогли операционной системе стать более популярной среди инвалидов в 2023 году.

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В течение 2023 года Windows 11 получила несколько обновлений, которые помогли операционной системе стать более популярной среди обычных потребителей и геймеров. Но речь идет не только о разгруппировке панели задач, поддержке RAR в File Explorer или Copilot. Функции доступности не менее важны, чем другие изменения, и в 2023 году Microsoft позаботилась о том, чтобы этому аспекту ее операционной системы было уделено достаточно внимания.

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В честь Международного дня инвалидов (3 декабря 2023 года) Microsoft опубликовала в своем блоге подробное описание всех новых функций доступности, которые Windows 11 получила в этом году. Все они основаны на новых возможностях, представленных в обновлении Windows 11 2022 Update (версия 22H2):

  • Живые субтитры: Windows 11 может локально генерировать живые титры из любого источника. В обновлении 2023 Microsoft представила 10 дополнительных языков в 21 локали;
  • Голос диктора: Обновление Windows 11 в сентябре 2023 года (также известное как Moment 4) добавляет восемь новых языков в 10 регионах, позволяя пользователям наслаждаться более естественными голосами при взаимодействии с ОС. Обновленный «Рассказчик» также поддерживает больше дисплеев Брайля;
  • Расширения диктора: Пользователи могут повысить производительность и эффективность работы в таких приложениях, как Outlook и Excel, с помощью специальных расширений Narrator. Они делают рассказчика более лаконичным и персонализированным, а также дают больше контекста вашим электронным таблицам;
  • Голосовой доступ: Теперь стало гораздо проще вносить исправления при вводе текста, используя только свой голос. Кроме того, функция голосового доступа позволяет диктовать сложные и нестандартные слова и взаимодействовать с большим количеством элементов управления, включая экран блокировки. Те, кто использует голосовой доступ, также могут создавать резервные копии и восстанавливать свои настройки с помощью нового приложения Windows Backup (также доступно на Windows 10).

 

Microsoft также воспользовалась возможностью поблагодарить всех тех, кто оставил ценные отзывы, которые помогли сделать ОС более доступной для всех: 

«Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам на нашем пути, оставляя отзывы по разным каналам. Мы рады сообщить, что у нас есть еще несколько этапов, которые мы отслеживаем, и нам по-прежнему нужна ваша помощь. Поэтому присоединяйтесь к нам! Попробуйте Windows 11 и оставляйте свои отзывы, чтобы помочь создать лучший опыт для каждого из нас. Просто нажмите клавишу с логотипом Windows + F, чтобы запустить хаб «Обратная связь», и поделитесь тем, что у вас на уме», - говориться в сообщении от разработчиков компании.

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Все эти улучшения доступности на декабрь 2023 года доступны в обновлении Windows 11 Moment 3 Update и более новых версиях (на поддерживаемых языках и в регионах). Скачать его и все последующие обновления, включая версию 23H2, можно с помощью Windows Update или установить чистую установку с помощью образов с официального сайта. Однако стоит отметить, что существует ошибка, которая приводит к поломке Narrator во время установки, но разработчики работают над решением проблемы в новых ISO-файлах.

#microsoft #windows 11 #программное обеспечение #операционная система #devchidable
Источник: microsoft.com
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