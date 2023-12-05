Проблемы со связью между компьютером под управлением операционной системы Windows и вашим принтером HP могут привести к тому, что страницы будут содержать искаженный текст, который будет выглядеть как тарабарщина или бессмыслица, или же буквы могут быть перепутаны.

Компания Microsoft подтвердила наличие странных проблем с печатью у пользователей Windows 10 и 11. Компания обновила официальную документацию Windows Health Dashboard, добавив подробности о вторжении HP Smart App на ПК и принтерах, меняющих свои имена и значки. Среди дополнительных симптомов - ошибка «Для этой страницы недоступны задачи» при нажатии на принтер.

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По словам разработчиков компании, все три проблемы связаны с конфигурацией принтеров в системах с доступом к Microsoft Store. Поэтому установки операционной системы Windows 10 и 11 без Microsoft Store должны продолжать работать как обычно, без изменений в названиях принтеров и приложений. Кроме того, ожидается, что процессы печати не пострадают независимо от того, есть ли на вашем компьютере приложение Microsoft Store или нет. Пользователи смогут ставить задания на печать в очередь и использовать дополнительные функции, такие как копирование или сканирование.

Что касается затронутых платформ, то, по словам разработчиков, под удар попали все версии Windows 10 и 11, как потребительские, так и серверные. К ним относятся следующие:

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К сожалению, в документации ничего не говорится об обходных или временных решениях. Компания Microsoft лишь сообщила, что расследует проблему вместе со своими партнерами и предоставит обновленную информацию, когда они придут к общему выводу по данной проблеме. Кроме того, ошибка не связана с Windows Update, поэтому не существует исходного обновления, которое можно удалить, чтобы разрешить ситуацию. Но если пользователи на декабрь 2023 года заметили приложение HP Smart App в своей системе и не пользуетесь принтерами HP, то могут смело удалять его с ПК.