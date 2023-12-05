Вышло обновление для Windows 11 23H2 и 22H2 с многочисленными улучшениями Copilot и многим другим.

4 декабря 2023 года компания Microsoft выпустила неожиданное обновление для пользователей Windows 11 23H2 и 22H2.

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Обновление с кодом KB5032288 с номерами сборки 22621.2793 (22H2) и 22631.2792 (23H2) уже вышло и принесло пользователям множество улучшений Copilot.

В апдейт также вошло поддержка нескольких мониторов, Alt + Tab, поддержка локальных учетных записей (до 10 запросов, прежде чем появится запрос на вход с «проверенной учетной записью») и многое другое. Обновление также включает в себя другие изменения и улучшения, не связанные с безопасностью, для улучшения пользовательского опыта.

Напоминаем, что в этом обновлении компания Windows все еще есть проблемы с перемещением значков при использовании Copilot на многомониторных установках, это также относится к Windows 10. Проблемы с рендерингом COLRv1 и неработающий диктор при чистой установке Windows 11 версии 23H2 с помощью приложения Media Creation Tool или официальных образов ISO.

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Чтобы установить последнее обновление, не связанное с безопасностью, для Windows 11 версии 22H2 или 23H2, перейдите в меню Настройки > Обновление Windows и включите опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны». Кроме того, пользователи могут загрузить KB5032288 из каталога обновлений Microsoft.