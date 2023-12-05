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devchidable
Первый трейлер GTA VI утёк раньше времени и набрал миллионы просмотров
Студия Rockstar Games представила премьерный трейлер Grand Theft Auto VI. Ролик был опубликован на YouTube. Релиз игры состоится в 2025 году.

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Студия Rockstar Games представила первый взгляд на GTA VI, потрясающую интерпретацию Vice City и его преступного мира в новом поколении.

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Прошло уже более десяти лет с момента выхода GTA 5, три поколения назад на Xbox 360 и PlayStation 3, но наконец-то геймеры получили достойный взгляд на ее преемника: Grand Theft Auto VI для Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Премьера трейлера GTA VI должна была состояться во вторника, но после того, как в сети стали появляться утечки, Rockstar решила сделать все официально и выпустила трейлер вечером в понедельник.

Как и ожидалось, трейлер длится чуть более 90 сек и дает представление о новом открытом мире, включая застроенные районы городов и менее населенные уголки дикой природы. Vice City всегда был версией Майами в GTA, но здесь он выглядит еще более похожим на реальное место, чем раньше, особенно кадры с самолетом над головой.

Это первый раз, когда разработчики делают игру исключительно для консолей текущего поколения, и, как и следовало ожидать, графика здесь потрясающая. Она выглядит даже лучше, чем в Red Dead Redemption 2, и обладает гораздо более высоким уровнем интерактивности: по слухам, в 70% зданий можно будет зайти.

Человеческие персонажи выглядят еще лучше, с потрясающей лицевой анимацией и десятками персонажей в одной сцене. Пока еще рано, но GTA VI явно можно обвинить в том, что она выглядит лучше всех видеоигр всех времен.

Многие детали - именно то, что игроки ожидают от игры GTA: стриптиз-клубы, ограбления и обычные граждане, ведущие себя как сумасшедшие. Некоторые моменты трейлера сняты как будто на TikTok, так что, похоже, у GTA VI будет своя пародийная версия приложения, как в старых играх были специальные внутриигровые версии интернета.

Место действия - Vice City - стало известно несколько месяцев назад, и слухи о нем ходили уже несколько лет, но идея о том, что главные герои - это Бонни и Клайд по имени Люсия и Джейсон.

В трейлере это определенно Люсия, поскольку она упоминается по имени и, похоже, находится в тюрьме в самом начале. А в конце, вероятно, Джейсон, поскольку, хотя он выглядит иначе, чем ожидалось, кажется, что это тот же человек, что и на главном иллюстрации.


Теперь вопрос в том, что будет дальше. Обычно следующий трейлер выходит через несколько месяцев, но есть вероятность, что GTA VI все же появится на церемонии The Game Awards в пятницу, либо для повторного показа трейлера, либо, возможно, для того, чтобы показать немного больше об игре.

Возможно, там будет что-то о версии для ПК, о которой не было сказано ни слова. Хотя это не редкость для игр Rockstar Games, которые обычно выходят на ПК только через полгода или же год. Если этого не произойдет, то пользователи точно узнают что-то новое в 2024 году.

Студия Rockstar Games не склонна давать много предварительных предупреждений, так что трейлер №2 может появиться в любой момент. Хотя, если бы геймерам пришлось гадать, то где-то в районе Пасхи - это самое раннее.

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Предыдущие утечки уже утверждали, что GTA VI была отложена до 2025 года, а один из текущих слухов, основанный на сомнительной внутриигровой подсказке, предполагает, что дата выхода может быть 1 апреля 2025 года.

#rockstar games #игра #take-two interactive #трейлер #gta vi #grand theft auto vi #devchidable
Источник: theverge.com
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