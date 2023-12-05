Компания Starbreeze объявила о разработке новой игры.

Игровая студия Starbreeze, наиболее известная по франшизе PayDay с видом от первого лица, объявила о планах создания игры по мотивам фэнтезийной вселенной Dungeons and Dragons (D&D). Однако ожидать игру стоит не раньше 2026 года.

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В пресс-релизе Starbreeze сообщила о том, что будет разрабатывать и издавать новую игру по D&D по лицензии ее владельцев Wizards of the Coast. Подробностей о новой игре, которая имеет внутренний код Project Baxter, пока немного.

Разработчики сообщили лишь о том, что для создания игры будет использоваться Unreal Engine 5 от Epic Games. D&D будет поддерживать кросс-игру на разных платформах и будет нести в себе фирменные основы игр Starbreeze - кооперативный мультиплеер, пожизненную приверженность через модель Games as a Service.

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Starbreeze запустила PayDay 3 ранее этой осенью 2023 года, но поначалу игра страдала от проблем с серверами, из-за которых многие геймеры не могли играть. В конце концов, проблемы были устранены, а позже Starbreeze раскрыла длинный список пост-релизного контента, который будет включать, в частности, графическое обновление с Unreal Engine 4 до 5, а также четыре платных DLC в течение первого года.