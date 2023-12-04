Новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшие игровые возможности для последних новых игр, поддерживающих технологию DLSS 3.5.

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер Game-Ready для поддерживаемых графических процессоров. Версия 546.29 теперь доступна для загрузки с поддержкой специальной версии игры Cyberpunk 2077: Ultimate Edition с вышедшим DLC Phantom Liberty и всеми остальными обновлениями.

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Драйвер 546.29 добавляет поддержку DLSS 3 и 3.5 для таких игр как:

Последний драйвер NVIDIA также исправляет одну ошибку в Call of Duty: Modern Warfare 2:

[Call of Duty: Modern Warfare 2] Обновлен профиль приложения.

Но некоторые проблемы на 4 декабря 2023 года все еще ожидают соответствующих патчей:

[Windows 10 Fall Creators Update][HDTV]: 12 bpc автоматически применяется даже на HDTV, поддерживающих только 8 bpc, что приводит к искажению изображения;

Поскольку режим клонирования кросс-адаптера обрабатывается ОС Windows 10, на ноутбуках Optimus отсутствуют элементы управления дисплеем в панели управления NVIDIA, если к графическому процессору NVIDIA не подключен дисплей;

Функциональность некоторых элементов управления дисплеем в панели управления NVIDIA может быть нарушена, если режим клонирования кросс-адаптера включен через панель управления Windows. В этом случае используйте панель управления Windows для настройки параметров дисплея.

NVIDIA Game-Read WHQL 546.29 доступен для следующих видеокарт:

NVIDIA все еще поддерживает настольные видеокарты на базе архитектуры Kepler, но их поддержка ограничивается исправлениями для критических уязвимостей безопасности. Окончание поддержки Kepler запланировано на сентябрь 2024 года.

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Скачать драйвер NVIDIA Game-Ready WHQL 546.29 можно с официального сайта или с помощью приложения GeForce Experience.