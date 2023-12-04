Созданный в Индии унифицированный платежный интерфейс UPI с 2016 года обработал 130 млрд транзакций.

В ноябре 2023 года объем транзакций через индийский единый интерфейс платежей (UPI) достиг нового рекорда - 17,4 лакх крор и перешагнул отметку в 11 млрд рупий. На ноябрь 2023 года это примерно 12 млрд руб.

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По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем транзакций UPI вырос на 54% по количеству и на 46% по стоимости. Однако объемы незначительно снизились с 11,4 млрд рупий в октябре до 11,2 млрд рупий в прошлом месяце, что отражает меньшее количество дней и окончание распродаж. В процентном выражении стоимость транзакций была на 1,45 больше за месяц, согласно данным Национальной платежной корпорации Индии (NPCI).

В октябре 2023 года стоимость транзакций выросла на 8,6%, а количество транзакций - на 8,1% на волне потребительских расходов, вызванных сезоном фестивалей. Тем временем NPCI выпустила циркуляр, в котором банкам предлагается соблюдать крайний срок в декабре 2023 года. Зонтичная организация, занимающаяся розничными платежами в Индии, велела платежным приложениям и банкам деактивировать идентификаторы и номера UPI, которые неактивны уже более года. К приложениям UPI относятся Google Pay, Paytm и PhonePe.

На декабрь 2023 года UPI — это система, которая объединяет несколько банковских счетов в одно мобильное приложение (любого банка-участника), объединяя несколько банковских функций, плавную маршрутизацию средств и торговые платежи в одном месте. UPI также обслуживает запрос на получение «Peer-to-Peer», который можно запланировать и оплатить в соответствии с требованиями и удобством. Каждый банк предоставляет собственное приложение UPI для мобильных платформ на Android, Windows и iOS.

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Согласно директиве Управления по регулированию телекоммуникаций Индии (TRAI), телекоммуникационные компании могут выдавать деактивированные мобильные номера новым абонентам через 90 дней. Однако некоторые пользователи не обновляют номер в банковских системах, что может привести к непреднамеренным переводам. Помимо обновления своих номеров в банках и проверки телефонных номеров, связанных с их UPI ID, которые не были неактивны более трех месяцев, те, кто использует UPI, должны также убедиться, что их ID не оставался неиспользованным более года.