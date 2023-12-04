Резкий рост цены первой криптовалюты начался в ночь на 4 декабря, биткоин впервые с апреля 2022 года торгуется на текущих уровнях.

С июня 2022 года по октябрь 2023 года биткоин находился в небольшом спаде, но в последние недели ему удалось начать то, что выглядит как первые сигналы бычьего роста. На 4 декабря 2023 года цена превысила отметку в $42 тыс.

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Впервые с апреля 2022 года цена этой криптовалюты достигла отметки $42 тыс., что говорит о том, что она совершает резкие движения. Если бы такие движения происходили в последнее десятилетие, когда процентные ставки были на рекордно низком уровне, можно было бы с уверенностью сказать, что это начало бычьего роста, но, к сожалению, в этот раз необходимо проявить большую осторожность.

Поскольку биткойн был запущен в 2009 году, он пропустил последний крупный обвал фондового рынка, который произошел в период с августа 2008 года по март 2009 года, когда индекс S&P 500 упал с 1300 пунктов до менее чем 700 пунктов. Пока пользователи не знают, последует ли биткоин за фондовым рынком в случае краха или же будет действовать подобно золоту и поднимется выше.

Самый близкий к краху рынка 2008-2009 годов инцидент - это крах рынка в связи с пандемией COVID-19, который произошел в марте 2020 года. Это было чрезвычайно кратковременное падение, но оно было значительным, и в этом случае биткоин последовал за S&P 500 - золото немного снизилось, но в основном оставалось на прежнем уровне.

Поскольку двухлетние и 10-летние облигации США сейчас инвертированы, это указывает на то, что в течение 18 месяцев в экономике наступит рецессия. Кривая доходности инвертирована уже долгое время, так что рецессия может быть не так уж и далека. Если фондовые рынки упадут, это может произойти примерно в то время, когда центральные банки будут снижать процентные ставки, но ничего не определено.

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Ни одно из приведенных выше сведений не может быть воспринято как инвестиционный совет. Биткойн крайне нестабилен - на нем можно заработать много денег, но можно и много потерять. Инвестировать в этот актив следует только те деньги, которые пользователи могут позволить себе потерять.