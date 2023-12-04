Фильм DC может может собрать от $50 до $60 млн за четырехдневный рождественский уик-энд в США.

За годы существования DCEU у нее было немало взлетов и падений. Первый фильм «Аквамен», вышедший в 2018 году, стал одним из таких взлетов. А вот с «Акваменом 2» дела обстоят не лучшим образом – на 4 декабря 2023 года отстает от «Черного Адама».

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В 2018 году «Аквамену» удалось заработать $67 млн за три дня проката. Затем он заработал более $100 млн за пятидневную рождественскую премьеру. Однако «Аквамен 2», похоже, собирается заработать от $32 млн до $42 млн за три дня.

Как сообщает издание Box Office Pro, фильм отстает от «Черного Адама» на 62% после одного дня отслеживания продаж билетов на рынке. А если учесть, что фильм заработал всего $393 млн при бюджете от $190 до $260 млн, то эти цифры просто ужасны. Конечно, между фильмом «Аквамен» и его более успешным предшественником есть несколько существенных отличий.





Хотя в обоих фильмах Джейсон Момоа исполняет роль титульного персонажа, они были выпущены в разное время в истории DC. Первая часть была выпущена после провала «Лиги справедливости» Джосса Уидона, но он сумел привлечь поклонников к DCEU, став в целом приятным блокбастером. Сиквел же выходит в конце DCEU, поскольку Джеймс Ганн и Питер Сафран планируют перезапустить бренд с новым продолжением - DCU.

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У фильма «Аквамен 2» были и другие проблемы, связанные с производством. Например, исполнительница главной роли Эмбер Херд стала объектом споров во время судебного процесса против бывшего мужа Джонни Деппа. Многие фанаты пытались добиться полного исключения Херд из фильма. По другим данным, кинокартина столкнулась с рядом проблемных пересъемок. Конечно, пересъемки вполне естественны для блокбастера такого масштаба. Но это фильм, выходящий в период серьезных изменений в студии, поэтому они могут нанести вред его успеху как целостного фильма. В общем, пользователям остается только наблюдать, что из этого выйдет, и сможет ли фильм покорить зрителей в последнюю секунду.