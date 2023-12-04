Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 22H2, как оказалось, апдейт вызывает целый ряд проблем.

Несколько пользователей в интернете утверждают, что они страдают от снижения производительности после обновления до версии Windows 11 23H2.

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Пользователь Reddit BNSoul открыл тему на сабреддите Windows 11, объяснив, что он заметил снижение производительности примерно на 5-8% в нескольких бенчмарках процессора. В играх также наблюдаются случайные заикания и подвисания.

«Проще говоря, каждый бенчмарк CPU показывает значительное снижение производительности процессора после обновления до Windows 11 23H2 с Windows 10 22H2, даже после свежей/чистой установки. Игры также страдают от случайных заиканий, все это исправляется откатом на 22H2», - говориться в сообщении BNSoul.

В отдельной ветке на форуме компании Microsoft пользователь Анант Ачарья сообщил о похожих проблемах с производительностью на стороне CPU, когда игры случайным образом сбрасывали кадры из-за снижения загрузки GPU в этих случаях. Пользователи также сообщают о проблемах с загрузкой текстур. Со слов Ачарья, загрузка процессора остается прежней, но игра выдает сообщения об ошибках, связанных с пропускной способностью. В новых играх, таких как Forza Horizon 5, загрузка GPU (оставаясь на уровне 92-99%) внезапно падает до 20-23%, а FPS падает с 70-80 до 10-23, текстуры не загружаются и при этом загрузка CPU остается прежней. Игры выдают предупреждение о проблеме пропускной способности. Поскольку игры, на примере Ачарья, были установлены на жестком диске 7,2 тыс. об/мин, то он решил перенести их на SSD, но проблема все равно осталась.

По словам других пользователей, такая игра как Call of Duty Modern Warfare 2 выкидывает с ошибками GPU после обновления последних драйверов и полной переустановки Windows 11 23H2 проблема сохраняется. Как утверждают многие геймеры, проблема возникла сразу после обновления 23H2 и они подозревают, что проблема именно в операционной системе.

Несколько других пользователей проголосовали за этот запрос, а также опубликовали там свои собственные выводы и проблемы.

«К сожалению, мне нечего добавить, кроме того, что у меня те же проблемы. Игры, в которые я играл буквально в тот же день до загрузки Windows 11 23H2, работали безупречно, а после загрузки обновления ОС они теперь работают как мусор и имеют те же проблемы, которые вы перечислили здесь. Мой друг сообщает о том же», - говориться в сообщении Fettmana 53.

«Та же проблема после чистой установки Windows 11 Pro 23H2. Я потратил целый день на устранение неполадок и заметил снижение производительности процессора во всех обычных бенчмарках (Cinebench, Geekbench, встроенный бенчмарк 7-zip, рендер Corona, OCCT, Super Pi, Y-Cruncher). Так что да, похоже, что с последним обновлением что-то происходит, что влияет на производительность процессора до такой степени, что игры теперь показывают заикание. Может быть, это только у меня, но нет ни одного бенчмарка процессора, который бы показал такие же или лучшие результаты на 23H2 по сравнению с 22H2, все они показывают гораздо более низкие результаты», - говориться в сообщении Дэвида Альфредо и еще несколько пользователей.

Хотя обе темы - на Reddit и на форуме Microsoft - могут быть вызваны разными причинами, для первой из них, похоже, есть решение. Сброс настроек приложения Windows Security, что, похоже, устраняет проблемы с производительностью, которые пользователи могут заметить после обновления до Windows 11 23H2.

После ответа от компании Microsoft, Анант Ачарья сообщил следующее:

Получил ответ от Microsoft через 3 дня, они сказали мне сбросить Windows Defender с помощью пары команд PowerShell: 1. Set-ExecutionPolicy Unrestricted и 2 Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage Затем перезагрузитесь и включите виртуализацию процессора в BIOS (SVM в BIOS моего X570). После в Windows 23H2 откройте Windows Security и включите Memory Integrity в настройках Core Isolation. Перезагрузитесь, гипервизор должен быть запущен, функция безопасности виртуализации будет включена, и это устранит проблемы с производительностью процессора, процессор теперь работает как в 22H2, где эти функции безопасности были отключены. Проверил некоторые бенчмарки и игры, все теперь в порядке в пределах погрешности по сравнению с 22H2, бенчмарки GPU на 3-5 % быстрее, что приятно, игры немного быстрее, по крайней мере бенчмарки CP2077 и SoTR, бенчмарки CPU, с другой стороны, некоторые работают так же, как в 22H2, другие улучшены, а пара из них, возможно, на 0,2% (погрешность) медленнее, возможно, из-за того, что включена целостность памяти.

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Таким образом, если пользователи на начало декабря 2023 года испытывают проблемы с производительностью на своем недавно обновленном компьютере на базе Windows 11 23H2, возможно, стоит попробовать переустановить Defender.