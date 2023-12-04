Новый музыкальный режим в Fortnite и концерт The Weeknd.

После обновления оригинальной карты для Fortnite в ноябре 2023 года, которое вызвало новый всплеск числа игроков, американская компания Epic Games запустила обновление «Главы 5» для своей популярной игры под названием Fortnite.

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По данным, предоставленными разработчиками из Epic Games:

Страница перевернулась к новой главе, так в каком же направлении двигаться? На западе есть биом Чапаррал, где находится шикарная пристань Ритизи Ривьера. Ищете что-то более отдаленное? Отправляйтесь в бореальный лес на северо-западе, где находится заброшенный особняк Rebel's Roost. На юге, в центре острова, находится биом Луга, первозданные виды которого открываются пассажирам поездов, отправляющихся на Гранд-Стейшн по Reckless Railways. Сядьте на поезд, чтобы попасть в разные части острова! На востоке находятся бореальная тундра и бореальный снежный биом, где расположены высокогорная деревня Хази Хиллсайд и изысканный отель Grand Glacier.





В первом сезоне «Главы 5» игроки найдут новое оружие и предметы, в том числе баллистический щит. Кроме того, обновление добавляет в хранилища Mod Benches, позволяющие модифицировать оружие.

В Fortnite добавят новые внутриигровые развлечения. Первое из них появится 7 февраля 2024 года - Lego Fortnite, игра на выживание с элементами ремесленничества внутри игры Epic Games. 8 февраля 2024 года в игре появится Rocket Racing - аркадная гонка от разработчика Rocket League компании Psyonix. Полный геймплейный трейлер игры будет показан 7 февраля во время церемонии 2024 Game Awards.





В Fortnite появится Fortnite Festival, разработанный студией Harmonix, специализирующейся на Rock Band. Fortnite Festival - это новая музыкальная игра, в которой игроки могут играть в группе с друзьями или выступать сольно на сцене под хиты любимых исполнителей.

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Фестиваль стартует в субботу, 9 февраля 2024 года, а его первым исполнителем станет The Weeknd. Компания Epic Games стремится превратить Fortnite в платформу для запуска новых игр, подобно популярному Roblox.