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devchidable
Вышел трейлер сериала Fallout - релиз в апреле 2024 года
Fallout это теперь не только разнообразные игры и множество модов. Дело дошло до полноценного сериала.

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В августе 2023 года короткий трейлер грядущего телесериала Fallout, созданный для посетителей издания Gamescom в августе 2023 года, просочился в интернет в очень размытом виде. На 3 декабря 2023 года пользователи получили от Amazon официальный тизер, который уже в хорошем качестве.

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Сам трейлер выглядит так, будто художники сериала в значительной степени переняли художественный и графический дизайн игр Bethesda Fallout и перенесли их в живое действие. Главную героиню зовут Люси, ее играет Элла Пернелл, которая отправляется из подземного хранилища Vault 33 через 200 лет после падения ядерной бомбы, чтобы посмотреть, что происходит в том месте, где раньше был Лос-Анджелес.

В трейлере показаны большие мутировавшие существа, включая довольно крупных жуков и огромного медведя. Пользователи также видят людей в доспехах Братства Стали и одного из любимых актеров для фанатов, Уолтона Гоггинса, играющего мутировавшего стрелка, известного как Упырь. А еще бывший участник SNL Крис Парнелл сыграет персонажа, у которого один глаз как у циклопа.


В ноябре 2023 года издание Vanity Fair опубликовала материал, в которой сообщаются первые подробности о сериале Fallout. В ней говорится, что Тодд Говард является исполнительным продюсером шоу, раньше он был игровым директором по Fallout третей и четвертой части в игровой студии Bethesda. По словам Говарда, он проникся идеей сериала, когда исполнительный продюсер Джонатан Нолан не захотел делать прямую адаптацию одной из игр, а поставил ее в той же вселенной, но в других условиях.

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По слухам, предполагается, что в рамках сериала пользователи получат оригинал культовой игры Vault Boy. Зрители смогут смотреть Fallout на Amazon Prime Video с 12 апреля 2024 года.

#bethesda #трейлер #fallout #дата выхода #devchidable #amazon prime video #fallout сериал #киноинудстрия #трейлер сериала
Источник: theverge.com
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