Paramount+ выпустила весь первый сезон шоу Halo. бесплатно на его канале YouTube.

Первый сезон живого телесериала Halo дебютировал в марте 2022 года, получив несколько неоднозначные отзывы. Однако стриминговый сервис Paramount+ решил продлить сериал на второй сезон еще до того, как первый сезон начался.

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3 декабря 2023 года было официально подтверждено, что второй сезон сериала Halo начнется 8 февраля 2024 года, почти через два года после начала первого сезона. Права на Halo по-прежнему принадлежат Microsoft, а сам сериал основан на научно-фантастической серии шутеров от первого лица. Первые два эпизода появятся 8 февраля 2024 года, а остальные восемь эпизодов второго сезона будут выходить еженедельно.

Дата была официально объявлена в то же время, когда Paramount+ представила первый трейлер второго сезона Halo. Пабло Шрайбер вернется в роли Мастера Шефа, а Наташа МакЭлхоун - в роли доктора Хэлси. Издание Variety сообщает, что оба актера теперь будут выступать в качестве продюсеров сериала.

Вот официальный синопсис второго сезона Halo:

Мастер-Шеф Джон-117 (Шрайбер) возглавляет свою команду элитных спартанцев против инопланетной угрозы, известной как Ковенант. После шокирующего события на заброшенной планете Джон не может избавиться от ощущения, что его война вот-вот изменится, и рискует всем, чтобы доказать то, во что никто не поверит, - что Ковенант готовится атаковать величайший оплот человечества. Поставив галактику на грань, Джон отправляется в путешествие, чтобы найти ключ к спасению человечества или его уничтожению - Halo.

На сайте разработчика Halo Waypoint появилась дополнительная информация о втором сезоне. В частности, стало известно о новом актере - Джозефе Моргане. Он сыграет Джеймса Акерсона, персонажа, который появлялся в некоторых романах и комиксах по расширенной вселенной Halo.





Сериал Halo не является строгой адаптацией игр или материалов расширенной вселенной, а представляет собой шоу, которое черпает вдохновение из этих источников, рассказывая при этом свою собственную историю.

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Жители США могут посмотреть первый сезон Halo на YouTube с начала декабря 2023 года бесплатно. Все девять эпизодов доступны для просмотра до 31 декабря 2023 года.