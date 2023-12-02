Компания Microsoft собирается снова изменить график обновлений Windows.

Близится конец 2023 года, ажиотаж вокруг следующей версии Windows в сообществе пользователей Windows и всех технических энтузиастов становится все более ощутимым. Это потому, что ожидается, что компания выпустит следующую крупную версию Windows, которую в сообществе называют Windows 12 в 2024 году.

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Если пользователи не обращали внимания на слухи и утечки о Windows 12, то еще в середине 2022 года появился отчет о том, что компания Microsoft собирается вернуться к трехлетнему графику обновлений, который подразумевал, что Windows 11, вышедшая в 2021 году, будет заменена новой версией Windows в 2024 году.

Недавно инсайдеры предположили, что Windows 12 действительно может стать реальностью в 2024 года, учитывая, что компания, похоже, не стала отрицать существование нового клиента Windows. Хотя это было, возможно, натяжкой с нашей стороны, учитывая, что Microsoft не может публично комментировать необъявленные утечки и слухи, появилось подавляющее число сообщений о том, что следующая версия Windows действительно может выйти в 2024 году. Один из руководителей Intel заявил, что обновление Windows уже происходит, хотя конкретного подтверждения названия версии как Windows 12 не последовало.

Пока пользователи с затаенным дыханием ждут, что же на самом деле произойдет в 2024 году, компания Microsoft, возможно, неосознанно помогла немного ослабить шумиху и ажиотаж, поднятые вокруг нее. В групповой политике, связанной с новой функцией Delegated Managed Service Account (DMSA) в Active Directory, пользователь X (ранее Twitter) и энтузиаст Windows Xeno заметил упоминание Windows 11 Version 24H2 в качестве требования для групповой политики DMSA. На первом изображении ниже показан снимок экрана групповой политики (GP), а на следующем - файл административного шаблона ADML этого GP.

Упоминание Windows 11 24H2 может означать несколько вещей. Возможно, компания Microsoft просто использует ее в качестве условного названия для Windows 12, хотя это кажется слишком маловероятным, учитывая, что она упоминается в GP. Это также может быть обновление 2024 для Windows 11, отдельное от выпуска Windows 12, подобно тому, как Windows 10 версии 21H2 сосуществовала с Windows 11 21H2. Наконец, не исключено, что 24H2 может быть просто ошибкой.

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Если юзерам интересно, что такое DMSA, то компания Microsoft объявила о новой функции в конце ноября 2023 года. Видеоролик о ней можно посмотреть на YouTube-канале Windows IT Pro.