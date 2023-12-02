Хотя функция энергосбережения оптимизирована для продления срока службы батареи, она будет доступна при подключении ПК для тех, кто стремится постоянно экономить энергию.

Встроенный в операционную систему Windows 11 энергосберегатель скоро сможет выжать из вашего устройства еще несколько минут работы при разряде батареи. Последняя сборка Canary build 26002 представляет энергосберегающие улучшения для продления времени работы от батареи за счет снижения производительности системы. Ситуация с низким уровнем заряда батареи - не лучший сценарий для бенчмарков или повышения FPS, поэтому компания Microsoft готова пожертвовать производительностью в пользу времени работы в режиме ожидания.

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Еще одно важное изменение в build 26002 - энергосбережение теперь доступно при подключении к сети и на настольных компьютерах, которые не зависят от батареи. Хотя она оптимизирована для максимально возможного продления времени работы от батареи, со слов разработчиков, обновленная энергосберегающая программа поможет пользователям экономить энергию еще больше. Несмотря на то, что энергосбережение оптимизировано для продления срока службы батареи, оно будет доступно при подключении ПК к сети (это касается и настольных ПК) для тех, кто стремится экономить энергию постоянно.

Включить энергосбережение в операционную систему Windows 11 можно, нажав Win+ A и кликнув на кнопку «Энергосбережение». Также можно зайти в Настройки > Система > Электропитание и включить опцию «Всегда использовать энергосбережение». Пользователи планшетов и ноутбуков также могут указать, при каком уровне заряда батареи операционная система должна автоматически включать энергосбережение.

Компания Microsoft на 2 декабря 2023 года не сообщает, на какую производительность аккумулятора могут рассчитывать пользователи. Точное улучшение будет зависеть от конфигурации пользовательского устройства, рабочего процесса, окружения и других переменных. Разработчики проводят небольшой эксперимент, чтобы посмотреть, как обновленная система экономии заряда батареи сравнится с той, что есть в стабильной Windows 11 23H2, и скоро поделятся результатами.

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Среди других изменений, представленных в обновлении, - кнопка обновления Wi-Fi, улучшение производительности «Быстрых настроек», исправление некоторых известных проблем и многое другое.