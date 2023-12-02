Компания, как и ожидалось, запускает новую версию своей поисковой системы Bing и веб-браузера Edge, которые будут основаны на технологии искусственного интеллекта, разработанной OpenAI

В начале февраля 2023 года компания Microsoft запустила свой чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта, известный тогда как Bing Chat, в виде публичной предварительной версии. С тех пор компания добавляла новые функции и улучшения в чат-бот.

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В ноябре 2023 года Microsoft объявила о том, что название Bing Chat, а также Bing Chat Enterprise будет изменено на Copilot - название, которое было дано другим сервисам генеративного искусственного интеллекта Microsoft. На 2 декабря 2023 года Microsoft объявила в своем официальном блоге Bing, что Copilot вышел из стадии публичного предварительного просмотра и теперь считается общедоступным.

Со слов разработчиков, когда Copilot стал общедоступным, организации и пользователи могут чувствовать себя еще более уверенно, внедряя его в свои ежедневные рабочие процессы. Copilot с коммерческой защитой данных теперь поддерживается универсальными условиями коммерческой лицензии для онлайновых служб, чтобы соответствовать другим коммерческим онлайновым службам компании Microsoft. Эти условия включают обязательство Microsoft по защите авторских прав клиентов, которое позволяет клиентам пользоваться услугами Microsoft Copilot, не опасаясь претензий по поводу авторских прав.

Copilot теперь доступен с коммерческой защитой данных без дополнительной платы для людей и предприятий, подписанных на коммерческие и образовательные планы Microsoft 365. Microsoft планирует добавить поддержку Copilot с коммерческой защитой данных для большинства пользователей Entra ID в будущем.

Предприятиям, которые уже использовали Copilot на этапе публичного предварительного просмотра, не нужно ничего делать, поскольку он стал общедоступным. Компании, которые не используют продукты, находящиеся на стадии предварительного просмотра, могут ознакомиться с официальной документацией по чат-боту. Пользователи, которые хотят получить больше информации, прежде чем использовать Copilot, могут также ознакомиться с набором Microsoft для внедрения.

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Конечно, компании и их сотрудники всегда могут зайти на сайт Copilot и опробовать его самостоятельно, пока он не стал доступен широкой публике.