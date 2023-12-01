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devchidable
Rockstar Games покажет трейлер GTA VI 5 декабря
Rockstar Games через платформу Х объявила дату долгожданной премьеры трейлера Grand Theft Auto VI.

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Длительное ожидание для фанатов GTA почти закончилось.1 декабря 2023 года игровая студия Rockstar Games опубликовала на своем аккаунте X (бывший Twitter) сообщение о том, когда же выйдет трейлер для Grand Theft Auto VI.

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Помимо подтверждения в 2022 году, что следующая игра находится в разработке, Rockstar Games не поделилась никакими подробностями о долгожданной игре.

В 2022 году студия также пострадала от серьезной утечки данных: хакер получил доступ к конфиденциальным данным и к находящимся в разработке материалам предстоящей игры Grand Theft Auto. Судя по утечкам, действие игры происходит в Вайс-Сити, и на этот раз главных героев может быть два. В Rockstar Games сообщили после утечки, что взлом не помешал развитию ее проектов.

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Трейлер для следующей части игры в мегапопулярной франшизе Grand Theft Auto, которая, скорее всего, будет называться Grand Theft Auto VI, дебютирует во вторник, 5 декабря 2023 года, в 17:00 по Москве.

#gta #трейлер #grand theft auto vi #дата выхода #трейлер grand theft auto vi
Источник: go.skimresources.com
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