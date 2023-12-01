Четыре новые карты для многопользовательской игры (3 в формате 6v6 1 в формате 3v3) и праздничные рескины уж имеющихся карт.

Во франшизе Call of Duty есть один из самых культовых многопользовательских режимов. Токсичный игровой чат в лобби, стремительная перестрелка, легендарные карты и многое другое делают его по-настоящему особенным. Многие другие франшизы стали делать другие вещи, такие как «Королевская битва» или более масштабные мультиплееры, а Call of Duty всегда сохраняла свой режим 6v6 в качестве основного.

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В Call of Duty: Modern Warfare появился новый режим под названием Gunfight. В нем две команды по два игрока оказываются друг против друга на очень маленькой карте и вынуждены использовать одно и то же оружие. На каждый раунд дается только одна жизнь, то есть это игра на ловкость. Если игроки не успевают убить друг друга за отведенное время, они должны добежать до флага, который появляется в центре, и захватить его, чтобы победить. Режим стал неотъемлемой частью серии Modern Warfare, но потребовалось немало времени, чтобы его добавили в Modern Warfare 2. К счастью, в Modern Warfare 3 такой проблемы не возникнет.

Режим Gunfight вернется 4 декабря 2023 года в Modern Warfare 3 при обновлении первого сезона, которое выйдет 6 декабря 2023 года. Всего в нем будет пять карт, четыре из которых вернутся (Alley, Blacksite, Exhibit и Shipment). Это будет все та же знакомая и любимая игрокам Gunfight, но с великолепными изменениями в геймплее и движении, которые были сделаны для Modern Warfare 3.





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Вероятно, в ближайшие месяцы геймеры могут ожидать появления новых карт в режиме Gunfight в рамках будущих обновлений. На 1 декабря 2023 года нет информации о том, вернутся ли старые карты в Gunfight, но, скорее всего, это произойдет. Ожидается, что в игру будет добавлено больше карт из Modern Warfare 2, но неизвестно, коснется ли это и данного режима.