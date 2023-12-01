Было подтверждено, что в разработке находится игровой фильм «Наруто», основанный на популярной франшизе аниме и манги.

Как сообщает издание Variety, новый фильм «Наруто» находится в разработке. Фильм будет живым, и у него уже есть сценарист, который будет писать историю.

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По информации Variety, сценарист «Красной Сони» Таша Хуо была приглашена для написания сюжета боевика. Помимо предстоящего фильма «Красная Соня», она также написала сценарий для анимационной адаптации Tomb Raider. Очевидно, что она знает толк в адаптациях и новых итерациях, и о своей специализации она рассказала следующее:

«Адаптация культовых персонажей облегчает написание сценария, потому что страсть к написанию сценария уже присутствует! Меня так вдохновляют эти персонажи, что просто взять часть их пути и попытаться рассказать эту забавную историю так, чтобы она понравилась мне как фанату», - сказала сценарист и продюсер Таша Хуо.

Франшиза «Наруто» все еще находится на ранних стадиях разработки. Ранее, в 2015 году, было объявлено о создании адаптации живого действия, а режиссером стал Майкл Грейси. Неизвестно, будет ли он участвовать в этой последней попытке воплотить культового персонажа в жизнь.

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Адаптации манги и аниме стали весьма популярны в последние годы. Хотя в прошлом многие из этих адаптаций не вызывали восторга у фанатов, но на 2023 год они становятся все более популярными, и одним из таких примеров является серия One Piece от Netflix. На ноябрь 2023 года остается надеяться, что «Наруто» находится в надежных руках и фанаты смогут наслаждаться живой интерпретацией наряду с любимыми версиями.