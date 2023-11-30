Украина проводит испытания беспилотников, произведенных шестью частными компаниями, чтобы оценить их устойчивость к помехам радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Украины сообщило о том, что в ходе испытаний были получены многообещающие результаты для беспилотника-камикадзе, разработанного одним из шести частных производителей, участвующих в испытаниях. Этот беспилотник продемонстрировал впечатляющие технические характеристики, что позволило производителю заявить о своей готовности к наращиванию производства. В военном ведомстве подчеркнули, что в ходе последних испытаний особое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам FPV от частных компаний, которые были разработаны таким образом, чтобы выдерживать оценку в присутствии сложного излучения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Оценка FPV включала в себя тестирование устойчивости дронов к подавлению сигналов как в каналах видеосвязи, так и в каналах управления. Особо следует отметить, что один из производителей продемонстрировал в ходе испытаний серийно разрабатываемый беспилотник-камикадзе, который показал устойчивость каналов видеосвязи и функций управления при столкновении с системами радиоэлектронной борьбы.

Министерство выразило оптимизм по поводу эффективности беспилотника в боевых условиях, и в случае успешного проведения дальнейших испытаний и получения разрешения на эксплуатацию производитель готов увеличить объемы производства. По словам представителя компании-производителя, проект был начат в 2022 году и на ноябрь 2023 года достиг уровня, который можно продемонстрировать.

Беспилотник-камикадзе способен выполнять боевые задачи на расстоянии до 10 км, в нем используется сочетание технологий, полученных на основе имеющихся знаний и успешного опыта эксплуатации предыдущих изделий. Министерство обороны Украины также заявило, что постоянно организует оценку новых моделей БПЛА, признавая растущее участие предприятий в разработке современных украинских беспилотников. Такой всплеск интереса объясняется высоким спросом на этот вид вооружений в армии, где несколько сотен предприятий самостоятельно работают над созданием современных беспилотников.

Электронная война (ЭВ) - один из важнейших аспектов текущего конфликта - связана с использованием оружия и тактики манипулирования электромагнитным спектром. Обе вооруженные силы активно используют методы ЭО, в первую очередь с помощью электронных помех, которые нарушают работу систем целеуказания с GPS-наведением. Эти помехи приводят к тому, что ракеты и беспилотники отклоняются от курса и не достигают своих целей.

Несмотря на широкое использование средств РЭБ в конфликте, между Россией и Украиной существуют заметные расхождения в отношении оружия и тактики радиоэлектронной борьбы.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, недавно признал, что Москва имеет значительное преимущество на поле боя в этой области. По словам Залужного, Украина начала конфликт в конце февраля 2023 года, оснащенная в основном системами РЭБ советской эпохи, которые поначалу имели ограниченное влияние. Однако по мере развития конфликта и появления относительно статичных линий соприкосновения Россия стратегически расположила свои мощные средства РЭБ так, чтобы максимально повысить их эффективность. В марте 2023 года Украина столкнулась с тревожным событием, когда ее снаряды Excalibur с GPS-наведением начали отклоняться от намеченной траектории из-за российских помех. Аналогичные проблемы возникли и с управляемыми бомбами JDAM-ER, поставляемыми Соединенными Штатами для украинских ВВС. В то же время российские средства радиоэлектронной разведки также мешали точности украинских ракет дальнего действия GMLRS, запускаемых по системе HIMARS.

Особую озабоченность вызывает растущий потенциал России по противодействию широкому использованию Украиной дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения различных задач - от наблюдения за полем боя и связи до целенаправленных атак на танки или командные узлы. Хотя Киев может похвастаться значительным потенциалом БПЛА, российская РЭБ заметно нарушила работу украинских БПЛА. Эта проблема подчеркивает необходимость создания беспилотников, способных эффективно работать даже в условиях сложного излучения радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Украины на ноябрь 2023 года активно занимается отбором беспилотников, способных устойчиво функционировать перед лицом вызовов радиоэлектронной борьбы. Эти усилия являются частью более широкой инициативы по адаптации и противодействию воздействию сложных тактик радиоэлектронной борьбы, применяемых противоборствующими сторонами в текущем конфликте. Кроме того, эти инициативы имеют решающее значение для продолжающегося контрнаступления Украины, которое не принесло ожидаемых результатов, предусмотренных Украиной и ее странами-союзниками.

В сентябре 2023 года один из командиров украинских беспилотников сообщил СМИ, что исключительную важность успешной нейтрализации российских систем радиоэлектронной борьбы. По словам командира, это является решающим фактором для того, чтобы Украина добилась существенного прогресса в освобождении дополнительных территорий в ходе продолжающегося конфликта.

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Россия же наращивает производство систем радиоэлектронной борьбы, планомерно внедряя их в свои вооруженные силы. В октябре 2023 года издание ТАСС сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за первые восемь месяцев 2023 года производство военной техники с особым упором на системы радиоэлектронной борьбы увеличилось в два раза. Мишустин не указал конкретные цифры в своем докладе Правительству РФ.