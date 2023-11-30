Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Украина проводит испытания беспилотников шести фирм на устойчивость к РЭБ
Украина проводит испытания беспилотников, произведенных шестью частными компаниями, чтобы оценить их устойчивость к помехам радиоэлектронной борьбы.

реклама

Министерство обороны Украины сообщило о том, что в ходе испытаний были получены многообещающие результаты для беспилотника-камикадзе, разработанного одним из шести частных производителей, участвующих в испытаниях. Этот беспилотник продемонстрировал впечатляющие технические характеристики, что позволило производителю заявить о своей готовности к наращиванию производства. В военном ведомстве подчеркнули, что в ходе последних испытаний особое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам FPV от частных компаний, которые были разработаны таким образом, чтобы выдерживать оценку в присутствии сложного излучения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

реклама

Оценка FPV включала в себя тестирование устойчивости дронов к подавлению сигналов как в каналах видеосвязи, так и в каналах управления. Особо следует отметить, что один из производителей продемонстрировал в ходе испытаний серийно разрабатываемый беспилотник-камикадзе, который показал устойчивость каналов видеосвязи и функций управления при столкновении с системами радиоэлектронной борьбы.

Министерство выразило оптимизм по поводу эффективности беспилотника в боевых условиях, и в случае успешного проведения дальнейших испытаний и получения разрешения на эксплуатацию производитель готов увеличить объемы производства. По словам представителя компании-производителя, проект был начат в 2022 году и на ноябрь 2023 года достиг уровня, который можно продемонстрировать.

Беспилотник-камикадзе способен выполнять боевые задачи на расстоянии до 10 км, в нем используется сочетание технологий, полученных на основе имеющихся знаний и успешного опыта эксплуатации предыдущих изделий. Министерство обороны Украины также заявило, что постоянно организует оценку новых моделей БПЛА, признавая растущее участие предприятий в разработке современных украинских беспилотников. Такой всплеск интереса объясняется высоким спросом на этот вид вооружений в армии, где несколько сотен предприятий самостоятельно работают над созданием современных беспилотников.

Электронная война (ЭВ) - один из важнейших аспектов текущего конфликта - связана с использованием оружия и тактики манипулирования электромагнитным спектром. Обе вооруженные силы активно используют методы ЭО, в первую очередь с помощью электронных помех, которые нарушают работу систем целеуказания с GPS-наведением. Эти помехи приводят к тому, что ракеты и беспилотники отклоняются от курса и не достигают своих целей.

Несмотря на широкое использование средств РЭБ в конфликте, между Россией и Украиной существуют заметные расхождения в отношении оружия и тактики радиоэлектронной борьбы.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, недавно признал, что Москва имеет значительное преимущество на поле боя в этой области. По словам Залужного, Украина начала конфликт в конце февраля 2023 года, оснащенная в основном системами РЭБ советской эпохи, которые поначалу имели ограниченное влияние. Однако по мере развития конфликта и появления относительно статичных линий соприкосновения Россия стратегически расположила свои мощные средства РЭБ так, чтобы максимально повысить их эффективность. В марте 2023 года Украина столкнулась с тревожным событием, когда ее снаряды Excalibur с GPS-наведением начали отклоняться от намеченной траектории из-за российских помех. Аналогичные проблемы возникли и с управляемыми бомбами JDAM-ER, поставляемыми Соединенными Штатами для украинских ВВС. В то же время российские средства радиоэлектронной разведки также мешали точности украинских ракет дальнего действия GMLRS, запускаемых по системе HIMARS.

Особую озабоченность вызывает растущий потенциал России по противодействию широкому использованию Украиной дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для решения различных задач - от наблюдения за полем боя и связи до целенаправленных атак на танки или командные узлы. Хотя Киев может похвастаться значительным потенциалом БПЛА, российская РЭБ заметно нарушила работу украинских БПЛА. Эта проблема подчеркивает необходимость создания беспилотников, способных эффективно работать даже в условиях сложного излучения радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Украины на ноябрь 2023 года активно занимается отбором беспилотников, способных устойчиво функционировать перед лицом вызовов радиоэлектронной борьбы. Эти усилия являются частью более широкой инициативы по адаптации и противодействию воздействию сложных тактик радиоэлектронной борьбы, применяемых противоборствующими сторонами в текущем конфликте. Кроме того, эти инициативы имеют решающее значение для продолжающегося контрнаступления Украины, которое не принесло ожидаемых результатов, предусмотренных Украиной и ее странами-союзниками.

В сентябре 2023 года один из командиров украинских беспилотников сообщил СМИ, что исключительную важность успешной нейтрализации российских систем радиоэлектронной борьбы. По словам командира, это является решающим фактором для того, чтобы Украина добилась существенного прогресса в освобождении дополнительных территорий в ходе продолжающегося конфликта.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Россия же наращивает производство систем радиоэлектронной борьбы, планомерно внедряя их в свои вооруженные силы. В октябре 2023 года издание ТАСС сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за первые восемь месяцев 2023 года производство военной техники с особым упором на системы радиоэлектронной борьбы увеличилось в два раза. Мишустин не указал конкретные цифры в своем докладе Правительству РФ.

#рэб #радиоэлектронная борьб
Источник: en.defence-ua.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
CNN: Использование РЭБ "Поле-21" делает высокоточные и дорогие HIMARS и Excalibur бесполезными
В Германии создают летающий комплекс РЭБ нового поколения – для этого модернизируют 15 Eurofighter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
44
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
12
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
14
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
9
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
4
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
4
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
Системные требования стратегии Homeworld 3: для комфортной игры с рейтрейсингом потребуется RTX 3080
1
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
125
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
9
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
3
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
6
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
2
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
11
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
12

Сейчас обсуждают

SMA
19:57
>Согласно заявлению Кэмерона, страны НАТО должны сделать «всё возможное» и направить все свои экономические мощности на то, чтобы увеличить военное производство, дабы позволить Киеву «продержаться» до...
Глава британского МИД призвал НАТО обеспечивать Украину вооружениями ещё как минимум два года
SMA
19:53
>Наконец, надо понимать, для России членство Украины в НАТО неприемлемо ни в какой форме, и именно Москва будет решать, на каких условиях завершать конфликт. а нато считает, надо как можно дольше сде...
Глава МИД Украины исключил «торг» территориями в обмен на вступление в НАТО
Александр Панов
19:50
А над каждым терминалом по спутнику не вешают. Соответственно конус диаграмы направленности антены достаточно широкий.
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Eppius
19:50
Ракеты производятся но цена у них очень большая и тратить их нужно на важные обьекты. А действительно мощные фортификации лучше обходить и оставлять их уже в тылу без снабжения. Вермахт во вторую мир...
Украина начнёт отстраивать фортификационные сооружения по всей линии соприкосновения
Александр Панов
19:48
Ох уж эти "знатоки". Спутник покрывает достаточно большую площадь, следовательно диаграмма направленности не есть луч. Соответственно используя достаточно большую мощность (а у наземных систем с этим ...
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
SMA
19:47
Бублик же... а дырка похоже в мозке ))
Ланцеты уничтожили два танка ВСУ под Крынками – ВСУ безуспешно пытаются спрятать уцелевшую технику
Юрий Оганесян
19:46
А что за видяшка и разрешение?
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Юрий Оганесян
19:45
У всех свои предпочтения) Но вполне можно понять любителей SFF - когда небольшой корпус стоит на столе и не занимает много места, то это просто приятно)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Юрий Оганесян
19:43
К чему последнее предложение?)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Urtgard
19:43
В игры можно играть, значит игровой, остальное твой промытый маркетингом и желанием выебнуться перед собой и остальным стадом бред. Без трассировки вообще всё тянет на ультра в 60 фпс, кроме игр на У...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем