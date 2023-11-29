Тетродотоксин - это не просто яд. Вещетсво также может быть сигналом к спариванию.

Тритоны из семейства Таричи вооружены мощным нейротоксином, который они выделяют из своей кожи под названием тетродотоксин. Токсин является средством химической защиты от хищников. В исследовании, опубликованном 28 ноября 2023 года в журнале Frontiers in Amphibian and Reptile Science, группа биологов описывает, как самки тритонов Тарича вырабатывают больше тетродотоксина, чем самцы. Полученные данные позволяют предположить, что тетродотоксин - это не только линия обороны, но и своеобразный сигнал.

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Тетродотоксин также содержится в смертельно опасном синекольчатом осьминоге, иглобрюхе, некоторых видах моллюсков и земноводных. У животных, размножающихся половым путем, половые диморфные признаки, такие как размер клыков и яркая окраска, могут быть ключом к репродуктивной пригодности и выживанию. Считается, что эти отличительные черты повышают шансы особи на получение потомства в следующем поколении.

Ученые уже знали, что тритоны Тарича обладают другими половыми диморфными признаками, такими как масса, размер и высота хвоста, поэтому им было интересно узнать, различается ли выработка токсинов у разных полов. В ходе исследования авторы взяли образцы тетродотоксина у более чем 850 тритонов из 38 различных мест в Калифорнии. Ученые отметили пол, размер, массу и высоту хвоста всех животных, а также то, были ли самки тритонов беременны. Тритоны, которые были пойманы и выпущены на волю, также были помечены, чтобы можно было узнать, были ли они ранее взяты на анализ.

Затем команда проанализировала их кожу, чтобы определить, сколько токсина было обнаружено у самцов по сравнению с самками. Они также изучили взаимосвязь между такими половыми диморфными параметрами, как размер и высота хвоста, и тем, как менялся уровень токсинов в местах исследования, где можно было брать пробы более одного раза в течение сезона размножения. Понимание того, как действуют эти токсины, может помочь биологам лучше понять репродуктивные стратегии тритонов и принять меры по их сохранению. Недавнее исследование показало, что две из пяти амфибий находятся под угрозой исчезновения, и они по-прежнему остаются самым угрожаемым классом позвоночных на Земле. Авторы обнаружили, что самки переносят больше токсинов, чем самцы тритонов. Хотя уровень тетродотоксина в целом колебался у обоих полов, изменение уровня токсина у самок было более значительным. Это означает, что самки тритонов, скорее всего, более опасны, чем самцы.

Оказалось, что тетродотоксин также взаимодействует с некоторыми другими половыми диморфными признаками. Более тяжелые тритоны вырабатывали большее количество токсина, чем более легкие, а средняя концентрация токсина всегда была выше у самок, независимо от размера и веса. Возможно, физические ресурсы, необходимые для выработки токсина, вкладываются самками иначе, чем самцами. Возможно, их кожа также способна переносить большее количество токсина. Более высокий уровень тетродотоксина может защитить самок, уязвимых для хищников, во время размножения. Это также может позволить самкам переносить бактерии, вырабатывающие токсин, в свои яйца, чтобы потенциально защитить свое потомство от змей.

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До 2023 года считалось, что тетродотоксин - это просто защита от змей. Различное количество у разных полов говорит о том, что в этом может быть нечто большее. Аромат, вызванный более высокой концентрацией токсина, может быть сигналом, который помогает тритонам решать, где искать партнеров и каких партнеров они выбирают.