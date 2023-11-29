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Доклад США: китайское РСЗО PHL-16 может стать ключевым оружием в захвате Тайваня
Основным средством захвата Тайваня Китаем будет использование традиционной системы залпового огня, говориться в американском докладе.

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Ключевым оружием Китая в захвате Тайваня может стать обычная реактивная система залпового огня (РСЗО) PHL-16/PCL-191. Трубчатая ракетно-артиллерийская платформа может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами с различными боеголовками и дополнять другие родственные службы дальними тактическими стрельбами по морским, прибрежным, наземным и глубоко внутриконтинентальным целям, что освобождает их от этой роли.

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PHL-16/PCL-191 имеет дальность от 70 км до 300 км, ракеты покрывают все расстояние Тайваньского пролива от китайского берега в 150 км и всю ширину острова. Кроме того, подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеют собственную эскадрилью разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наблюдения и поражения целей, что позволяет им действовать самостоятельно, не напрягая ресурсы беспилотников.

Такая оценка огромной полезности этого оружия была сделана в специальном докладе о платформе РСЗО, подготовленном Китайским институтом морских исследований (CMSI) Военно-морского колледжа США. В масштабном исследовании анализируется история развития PHL-16/PCL-191, сравнение с другими ракетно-артиллерийскими системами, а также тактическая и теоретическая доктрина НОАК, лежащая в основе его применения.

Разработанная китайской корпорацией North Industries (NORINCO) и представленная в конце 2019 года, PHL-16 получила широкую известность в конце июля 2022 года, до и после состоявшегося 1 августа визита бывшего спикера США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди многих беспрецедентных случаев, отмеченных в ходе ответных учений с боевой стрельбой, был обстрел острова ракетами с материковой части Китая, которые упали в восточные моря Тайваня.  

НОАК имела ограниченные возможности по воздействию на поле боя до высадки десанта, говорится в докладе, указывая на то, что сухопутным войскам потребуется много усилий по смягчению целей перед высадкой на тайваньские пляжи. После высадки бронетехника и пехота будут вынуждены в значительной степени полагаться на объединенные службы для защиты своих войск на пляжах и в глубине территории, поскольку у них нет органического оружия для выполнения этих задач по огневой поддержке. Дальность и точность PCH191 теперь позволяют НОАК быстро выполнять эти задачи на дальностях, близких к 500 км.

Даже ВВС и ВМС НОАК получают преимущества, поскольку PHL-16 может поражать объекты ПВО, береговые противокорабельные орудийные и ракетные установки, морские надводные цели, авиабазы и военно-морские базы на Тайване. В докладе говориться о том, что с продолжением поставок PCH191 армия КНР превращается из просто главной наземной силы в тайваньской кампании в потенциально основного поставщика тактических огневых средств на остров. Более того, эти системы РСЗО, поступающие на вооружение НОАК в качестве штатных единиц, также избавляют ракетные войска НОАК от необходимости поддерживать их.   

PHL-16 может обеспечивать высокоточный огонь по наземным силам, а также интегрироваться с подразделениями НОАК, ВМС и ВВС в рамках совместного огневого удара. Например, PHL-16, оснащенный двумя противокорабельными ракетами TL-7B с боеголовкой массой 320 кг и дальностью полета 180 км, может выполнять полеты на сближение с морем и наносить удары по средним и крупным надводным кораблям, таким как эсминцы, фрегаты и суда снабжения. Это освобождает другие противокорабельные платформы, такие как ударный истребитель JH-7A, истребитель Су-30МКК или даже военные корабли НОАК, которые полностью сосредоточены на поддержании чистоты воздуха для других истребителей НОАК.

РСЗО имеет 370-мм управляемые ракеты и 750-мм тактические ракеты, которые могут поражать стратегические цели на Тайване с расстояния от 70 до 130 км от береговой линии Китая. Такие огромные расстояния между точкой обстрела и целью также осложняют попытки противника вести контрбатарейный огонь, пытаясь отследить снаряд до его пусковой установки.

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В сочетании с БПЛА, такими как разведывательно-ударный беспилотник CH-4 с запасом хода 40 часов, это позволяет подразделениям PHL-16 как обнаруживать, поражать цели, так и проводить оценку ущерба после нанесения удара. Это особенно важно при нанесении дальних ударов, которые всегда осуществляются в тылу противника, вдали от линии видимости. По данным из доклада, батальон определенной бригады армии восточного театра военных действий, бригады разведки и рекогносцировки, теперь оснащен БЛА CH-4. CH-4 также входит в состав самолетов и БПЛА, направляемых в зону идентификации ПВО.

#китай #тайвань #рсзо #реактивная система залпового огня #pcl-191 #phl-16 #военно-морской колледж сша #китайский институт морских исследований
Источник: digital-commons.usnwc.edu
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