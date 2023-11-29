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Для Су-57 разработали мини-дроны, которые истребитель возьмет на борт
Для истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он сможет нести на борту и сбрасывать в воздухе.

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По информации издания «РИА Новости», истребитель пятого поколения Су-57 получит новые возможности за счет установки на него мини-беспилотников. В сообщении утверждается, что миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были специально разработаны для установки на Су-57, причем самолет может нести их снаружи на подвеске или в отсеке фюзеляжа, что позволяет выпускать их в воздухе. Раскрытая стратегия предусматривает одновременный запуск нескольких беспилотников, при этом истребитель наблюдает и контролирует коллективные действия группы, утверждается в докладе со ссылкой на источник.

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Многогранная природа этих дронов делает их ценными средствами в сценариях атаки, разведки и радиоэлектронной борьбы. Предполагаемая тактика размещения десятков беспилотников с эскадрильи Су-57 нацелена на то, чтобы истребители могли эффективно проникать сквозь вражескую ПВО. Этот подход направлен на подавление противника путем перегрузки информационных каналов и нанесения целевых ударов по системам и средствам, используя комбинацию беспилотников и вооружения боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что на ноябрь 2023 года разрабатываются модификации Су-57, которые позволят ему беспрепятственно управлять и координировать работу целого парка компактных беспилотных летательных аппаратов. В ходе разработки было создано и доработано специализированное программное обеспечение. Это ПО должно стать нервным центром, обеспечивающим бесперебойный обмен информацией между Су-57 и развернутыми БПЛА. Одновременно с софтом разрабатывается специализированное бортовое оборудование, обеспечивающее совместимость истребителя с требованиями мини-беспилотников. Кроме того, для обеспечения эффективности этих модификаций создается специальная наземная испытательная инфраструктура. На этом важнейшем этапе разработки проводятся тщательные испытания и проверка систем взаимодействия Су-57 с мини-беспилотниками, а также механизмов координации между самими развернутыми БПЛА.

Россия активно развивает возможности своего перспективного истребителя пятого поколения Су-57. В то время как в последних сообщениях подчеркивается важность разработки мини-беспилотников, беспилотник С-70 «Охотник», в частности, готов взять на себя решающую роль наряду с Су-57. На конец ноября 2023 года С-70 «Охотник» находится в стадии разработки, испытания которого должны завершиться к концу 2023 года, а серийное производство намечено на начало 2024 года.

Первый полет беспилотника, разработанного в ОКБ Сухого, состоялся в августе 2019 года. Затем, в сентябре 2019 года, он совершил полет в тандеме с Су-57, российским истребителем пятого поколения. Российская Федерация определяет С-70 «Охотник» как стелс-беспилотник с минимизированной радиолокационной заметностью. Это позволяет ему проникать сквозь оборону или приближаться к объектам противника с меньшей вероятностью быть обнаруженным. Москва предполагает, что С-70 будет играть важную роль «верного ведомого» рядом с Су-57, устраняя ограничения в конструкции пилотируемого самолета и обеспечивая инновационную синергию в воздушном бою.

На 2023 год беспилотные летательные аппараты (БЛА) способны опережать своих пилотируемых коллег и предоставлять пилотам информацию со своих сенсоров. Это позволит получить более полную и обширную картину боевого пространства. Эти данные могут способствовать применению Су-57 оружия большой дальности и позволят поражать как воздушные, так и наземные цели, сохраняя безопасную дистанцию до вражеских ПВО и истребителей. Такой подход также позволит оптимизировать характеристики самолета, например, его способность нести крупные боеприпасы во внутренних отсеках вооружения. Кроме того, выступая в качестве передовой операционной системы, С-70 «Охотник» может быть нацелен на приближающиеся истребители и бомбардировщики, а также на средства тылового эшелона, такие как танкеры и самолеты раннего предупреждения, которые их поддерживают.

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Главная цель Минобороны РФ, придать БПЛА адаптивность и позволить ему нести разнообразный набор датчиков и вооружений в зависимости от требований миссии. Кроме того, особое внимание уделяется возможности быстрой интеграции новых систем и боеприпасов с течением времени. Несмотря на эти достижения, степень прогресса России в обеспечении Су-57 возможностью управления беспилотниками в режиме реального времени на ноябрь 2023 года остается неопределенной. По мере продвижения России по этому технологическому рубежу развивающаяся синергия между пилотируемыми и беспилотными платформами обещает пересмотреть стратегические парадигмы и укрепить превосходство страны в современной воздушной войне.

#вкс россии #воздушно-космические силы российской федерации #мини-беспилотники #с-70 «охотник
Источник: rbc.ru
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