Toyota Motor продаст крупную долю в поставщике комплектующих Denso, но останется его основным акционером.

Компания Toyota Motor продает часть своей доли в производителе комплектующих Denso, чтобы собрать средства для продвижения электромобилей и других инноваций, сообщил 29 ноября 2023 года ведущий японский автопроизводитель. Акции Denso закрылись в среду на уровне $16.

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По оценкам, этот шаг принесет около $2 млрд, учитывая недавние цены на акции. Количество акций Toyota Motor. планирует продать в общей сложности более 124 млн акций, снизив свою долю в Denso с 24,2% до 20%, оставаясь при этом крупнейшим акционером.

«Мы не хотим просто удерживать наши активы. Мы хотим сделать их живым активом, который будет способствовать росту нашей компании», — сказал руководитель группы бухгалтерского учета Toyota Motor Масахиро Ямамото.

Со слов представителей компании, деньги пойдут на разработку технологий умного вождения Toyota Motor и широкий спектр других инициатив, реализуемых в отрасли. Ямамото не назвал конкретную дату продажи, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

На ноябрь 2023 года все крупнейшие мировые автопроизводители работают над усилением своей линейки электромобилей и других экологически чистых автомобилей, поскольку растет обеспокоенность по поводу изменения климата. Это требует больших инвестиций.

По словам чиновников, дочерние компании Toyota, Toyota Industries и Aisin, также продают часть своих акций Denso. Японские компании владеют пакетами акций других компаний группы, что традиционно известно здесь как перекрестное владение акциями.

Ямамато отрицает, что этот шаг был направлен на сокращение такого перекрестного владения. Некоторые критикуют эту практику за снижение прозрачности, в то время как сторонники говорят, что она помогает поддерживать стабильность. Представители Toyota Motor признали, что они отстают в переходе отрасли на электромобили и активно догоняют.

Toyota Motor, которая производит седан Camry, роскошные модели Lexus и гибрид Prius, является лидером в мире по производству гибридов, которые переключаются между газовым двигателем и электродвигателем для обеспечения экономичного вождения. У компании также имеется обширная линейка топливных элементов, которые работают на водороде и имеют нулевой уровень выбросов.

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В июле 2023 года Toyota Motor продала часть своей доли в телекоммуникационной компании KDDI, получив почти $1,7 млрд. Представители Toyota Motor намекнули, что в разработке могут быть и другие подобные предложения, но отказались сообщить подробности.