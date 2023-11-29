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У берегов Японии разбился военный конвертоплан США
Американский военный конвертоплан Osprey с восемью членами экипажа на борту разбился у берегов Японии.

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Береговая охрана Японии обнаружила человека и обломки в океане, где американский военный самолет Osprey, на борту которого находились восемь человек, разбился 29 ноября 2023 года у южной части Японии, сообщили официальные лица Минобороны США.

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По словам представителя береговой охраны Кадзуо Огавы, причина крушения и состояние человека и других пассажиров самолета не были известны сразу. По его словам, береговая охрана получила экстренный вызов с рыболовного судна, находящегося недалеко от места крушения у Якусимы, острова к югу от Кагосимы на южном главном острове Кюсю. Со слов Огавы, самолеты береговой охраны и патрульные катера обнаружили одного человека, о состоянии которого пока неизвестно, а также обломки серого цвета, предположительно от самолета.

Osprey — это гибридный самолет, который взлетает и приземляется, как вертолет, но во время полета может вращать пропеллеры вперед и двигаться гораздо быстрее, как самолет. Версии самолета используются Корпусом морской пехоты, ВМС и ВВС США.

Гибридный Самолет Osprey вылетел с авиабазы Корпуса морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути и разбился по пути на авиабазу Кадена на Окинаве. По-видимому, пытался совершить вынужденную посадку в аэропорту Якусима, прежде чем разбился.

Официальные лица США и Японии заявили, что самолет принадлежал авиабазе Йокота в западном Токио. Представители ВВС США в Йокоте заявили, что все еще подтверждают информацию, и не дали немедленных комментариев.

Самолет Корпуса морской пехоты США Osprey с 23 морскими пехотинцами на борту разбился на острове на севере Австралии в августе 2023 года, в результате чего во время многонациональных учений погибли по меньшей мере трое и тяжело ранены по меньшей мере пятеро.

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С 2012 года в Японии произошло как минимум пять катастроф с участием американских военных со смертельным исходом, в результате которых погибло не менее 19 человек.

#япония #авария #крушение #osprey #военный самолет #конвертоплан osprey
Источник: kommersant.ru
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