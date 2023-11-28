Минобороны РФ получит первые российские морские дроны, их испытания пройдут в зоне специальной военной операции на Украине.

Украина с конца 2022 года продолжает атаковать корабли Черноморского флота России с помощью морских беспилотников. В конце ноября 2023 года Российская Федерация объявила о том, запустит свое производство морских беспилотных катеров и развернет их для испытаний на Украине к концу 2023 года в зоне специальной военной операции.

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Как сообщил в интервью изданию РИА Новости управляющий директор холдинга Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) Михаил Даниленко, Министерство обороны РФ получит первые российские морские беспилотники до конца 2023 года, после чего они будут испытаны в зоне спецоперации. По словам Даниленко, безэкипажные катера, которые планируется задействовать против Украины, могут преодолевать более 200 км со скоростью 80 км в час и нести бомбы весом до 600 кг.

Со слов разработчиков, российские военные будут свободны в выборе вооружения, которым будут оснащены беспилотные катера. Более того, в сообщении говорится, что КМЗ может трансформировать морские беспилотники в морские беспилотники-камикадзе, работа над которыми ведется уже некоторое время.

По имеющимся данным, КМЗ на ноябрь 2023 года ведет переговоры с военными о возможной серийной поставке военно-морских беспилотников. Результаты испытаний первой партии определят окончательный выбор для серийного производства. Холдинг КМЗ специализируется на производстве катеров для российских силовых структур.

В августе 2023 года на форуме «Армия-2023» КМЗ представил многофункциональный беспилотный надводный аппарат (БНПА) на базе платформы «Визир». Для задач безэкипажного ударного катера можно сделать версию с электроприводом, включающим основной двигатель и аккумуляторы, что позволит двигаться медленно, экономя энергию. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия, например, против беспилотников, он может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом и легкими ракетами.

«Визир» может использовать ракеты, крупнокалиберные пулеметы, системы радиоэлектронной борьбы и сетку против самолетов для нейтрализации целей при перехвате вражеских беспилотников морского базирования. Кроме того, корабль может выслать свой беспилотник и подойти к цели на расстояние видимости.

Вскоре после того, как были представлены беспилотные катера, украинские СМИ сообщили, что это изобретение заслуживает пристального внимания из-за угрозы, которую оно может представлять для украинских военных в Черном море. Украинские военные эксперты предупреждали о том, что появление морских катеров будет опасным, поскольку их можно производить массово, в отличие от больших российских линкоров. Эти беспилотные катера могут быть превращены в беспилотники-камикадзе и дадут россиянам возможность наносить удары по военным кораблям, входящим в украинские порты или выходящим из них. Президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону для защиты экспортных маршрутов зерновых и приграничных с Россией регионов. Ввод Россией морских катеров к концу 2023 года, вероятно, усугубит проблемы Украины.

Украина широко использовала морские беспилотные катера-камикадзе для совершения нескольких громких атак на корабли Черноморского флота (ЧФ) России и нанесения им серьезного ущерба. Военные аналитики отмечают, что Украине удалось нанести хаос российскому флоту, несмотря на отсутствие собственных военно-морских сил. Украина смогла нейтрализовать преимущества гораздо более мощного российского флота благодаря использованию беспилотных морских аппаратов, расширению арсенала противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, наблюдению со стороны западных союзников и целенаправленным атакам своих ВВС и сил специальных операций.

В ходе конфликта Украина применяет тактику использования беспилотных надводных аппаратов (БПА) камикадзе, которые оснащены взрывчаткой, чтобы обездвижить российские корабли. Эти БПЛА маневрируют на больших расстояниях и целенаправленно наводятся на цель, чтобы вызвать мощный взрыв при контакте. Предполагается, что эти БПА действуют дистанционно благодаря спутниковой связи, которая была усовершенствована для увеличения дальности действия.

Критическая атака с использованием БПА произошла 29 октября 2022 года, когда украинские беспилотники нанесли удар по объекту Черноморского флота России в порту города Севастополя. Хотя атака не привела к затоплению кораблей, это побудило Российскую Федерацию усилить оборону портов, а также удержало ее от отправки военных кораблей за пределы защитного зонтика, обеспечиваемого обороной порта. С начала лета 2023 года число таких нападений возросло.

На конец ноября 2023 года все эти атаки не уменьшили военно-морскую мощь Российской Федерации в целом, но заставили ее вывести корабли из тех мест, где они могут быть атакованы украинскими беспилотными катерами. Чиновники на Украине утверждают, что эти атаки призваны лишить Россию контроля над Черным морем и вернуть контроль над жизненно важными морскими путями.

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С начала 2024 года с появлением у России аналогичного оружия, то преимущество, которым на 28 ноября 2023 года обладают Вооруженные силы Украины, может начать исчезать.