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devchidable
Проект Google по производству геотермального электричества начал подачу электроэнергии к ЦОД
Передовой геотермальный проект начал подачу электроэнергии, не содержащей углерода, в энергосистему Невады для питания центров обработки данных компании Google.

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Первая подача электронов в сеть - это веха, которую многие новые энергетические компании никогда не достигнут. Об этом сообщил в конце ноября 2023 года генеральный директор и соучредитель компании Fervo Energy Тим Латимер, компания является партнером Google по проекту.

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Международное энергетическое агентство уже давно прогнозирует, что геотермальная энергия может стать серьезным решением проблемы изменения климата. В документе, опубликованном в 2011 году, говорится, что к 2050 году геотермальная энергетика может составить около 3,5% мирового производства электроэнергии в год, что позволит избежать почти 800 мегатонн выбросов углекислого газа в год. Однако до сих пор этот потенциал был практически не реализован. Сегодняшнее объявление может стать поворотным моментом.

Компания Fervo Energy использует этот первый пилотный проект для запуска других проектов, которые позволят поставлять в сеть гораздо больше электроэнергии, не содержащей углекислого газа. На 28 ноября 2023 года компания завершает начальное бурение на юго-западе штата Юта для реализации проекта мощностью 400 мегаватт.

Google и Fervo Energy начали сотрудничать в 2021 году, чтобы разработать геотермальную энергию нового поколения. Теперь, когда участок вблизи Виннемукки, штат Невада, работает в коммерческом режиме, три скважины передают в сеть около 3,5 мегаватт.

Центрам обработки данных требуется больше электроэнергии, поэтому Google подписала и другие соглашения на использование солнечных батарей и накопителей. У компании есть два объекта в Неваде: один недалеко от Лас-Вегаса, а другой - от Рино. Корпорация рассматривает возможность использования геотермальной энергии для других центров обработки данных по всему миру в качестве портфеля безуглеродных технологий.

Google еще в 2020 году объявила, что к 2030 году будет использовать безуглеродную энергию каждый час каждый день, где бы она ни работала. Многие эксперты в области энергетики считают, что такие крупные компании, как Google, могут сыграть каталитическую роль в ускорении развития экологически чистой энергетики.

Соединенные Штаты лидируют в мире по использованию тепловой энергии Земли для производства электричества, но на долю геотермальной энергетики по-прежнему приходится менее половины процента от общего объема производства электроэнергии в стране, согласно данным Управления энергетической информации США. В 2022 году геотермальная энергия поступала из Калифорнии, Невады, Юты, Гавайев, Орегона, Айдахо и Нью-Мексико. Эти штаты традиционно считаются государствами с геотермальным потенциалом, поскольку на Западе есть резервуары пара или очень горячей воды, расположенные близко к поверхности.

Благодаря горизонтальному бурению Fervo Energy может достичь гораздо большей части горячего резервуара вместо того, чтобы бурить множество вертикальных скважин. Компания закачивает холодную воду в нагнетательную скважину, затем через горячую породу под землей в другую скважину - добывающую. Путь между ними создается путем гидроразрыва, или трещины в породе. Вода нагревается почти до 200 градусов по Цельсию, прежде чем вернуться на поверхность. Там она передает свое тепло другой жидкости с низкой температурой кипения, образуя пар. Давление расширяющегося пара вращает турбину для производства электроэнергии, как на угольных или газовых электростанциях. Охлажденная геотермальная вода спускается обратно в нагнетательную скважину, чтобы снова запустить цикл в замкнутой системе.

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Fervo Energy и Google совместно заявили о том, что геотермальная энергетика ценна как «всегда включенная» экологически чистая технология, которая может быть расширена до 2030 года, поскольку мир пытается сократить выбросы парниковых газов. Следующий проект компании Fervo Energy в округе Бивер, штат Юта, должен начать поставлять экологически чистую энергию в сеть в 2026 году и выйти на полную мощность в 2028 году.

#google #производство #энергия #геотермальная энергия #fervo energy #энергетические компании
Источник: news.yahoo.com
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