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В конце ноября 2023 года во время подкаста Тревора Ноа с Биллом Гейтсом, сооснователю компании Microsoft и миллиардеру-филантропу, был задан вопрос о потенциальной угрозе, которую искусственный интеллект может принести людям, точнее, их рабочим местам. Гейтс поделился, что, возможно, когда-нибудь наступит день, когда людям не придется так много работать.
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Гейтс ожидает, что общество, в котором большинство людей работают всего три дня в неделю. По мнению Билла Гейтса, это будет благоприятным исходом для всех жителей Земли и это вполне осуществимо.
Тревор Ноа резюмировал, что это приятно звучит. Меньше работать и получать больше времени для себя, когда машины могут делать всю еду и все остальное, а тебе не нужно много работать, чтобы заработать на жизнь? Хотелось бы, чтобы все было так просто.
Билл Гейтс признал свои опасения по поводу потенциальных негативных последствий неправильного использования технологии искусственного интеллекта, несмотря на признание того, что могут быть возможности для полезных изменений.