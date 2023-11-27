В ходе недавнего подкаста с Тревором Ноа, Билл Гейтс высказался о потенциальной угрозе, которую ИИ может представлять для людей, точнее для их рабочих мест.

В конце ноября 2023 года во время подкаста Тревора Ноа с Биллом Гейтсом, сооснователю компании Microsoft и миллиардеру-филантропу, был задан вопрос о потенциальной угрозе, которую искусственный интеллект может принести людям, точнее, их рабочим местам. Гейтс поделился, что, возможно, когда-нибудь наступит день, когда людям не придется так много работать.

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Гейтс ожидает, что общество, в котором большинство людей работают всего три дня в неделю. По мнению Билла Гейтса, это будет благоприятным исходом для всех жителей Земли и это вполне осуществимо.

Тревор Ноа резюмировал, что это приятно звучит. Меньше работать и получать больше времени для себя, когда машины могут делать всю еду и все остальное, а тебе не нужно много работать, чтобы заработать на жизнь? Хотелось бы, чтобы все было так просто.

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Билл Гейтс признал свои опасения по поводу потенциальных негативных последствий неправильного использования технологии искусственного интеллекта, несмотря на признание того, что могут быть возможности для полезных изменений.