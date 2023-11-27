Также есть видео о том, как затенять и рендерить VDB-активы в программе Blender.

Компания ActionVFX выпустила VDB-файлы взрыва, метеорита и дымового шлейфа вместе с 3 шейдерными пресетами для открытого программного обеспечения для создания трёхмерной компьютерной графики Blender. Пресеты работают с различными VDB-файлами от ActionVFX, чтобы сэкономить пользовательское время и придать рендерам великолепный вид.

реклама

VDB-файлы могут быть использованы в большинстве программ DCC. В случае если разработчики не знают, что с ними делать, то ActionVFX предоставила хороший учебник по затенению и рендерингу VDB-файлов в Blender. Это не единственное, что может предложить компания. Ее обширная библиотека, включающая более 10 тыс. VFX-активов, сделает любую сцену более эпичной и упростит работу над ней. Недавно была открыта новая библиотека 3D-активов, содержащая 3D-модели, VDB-файлы и файлы Alembic.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В случае если ваш проект нуждается в более ярком оформлении, получите бесплатные VDB-файлы ActionVFX здесь.