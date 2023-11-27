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Издание XDA Developers составила список из множества отличных кулеров на вторичном рынке, но их так много, что поиск оптимального для пользовательской системы может занять много времени. Чтобы помочь им в этом, XDA Developers провели исследование и подобрали лучшие процессорные кулеры для Ryzen 7 5800X, которые удовлетворят практически любые потребности и бюджет. Аналитики выбрали все, начиная от дешевых процессорных кулеров и заканчивая универсальными жидкостными кулерами, так что пользователи обязательно найдут то, что им понравится.
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При оценке процессорных кулеров для Ryzen 7 5800X аналитики учитывали совместимость с сокетом AM4, возможности охлаждения, уровень шума и цену. Сотрудники XDA Developers выбрали различные кулеры, от вентиляторов и жидкостных охладителей до пассивных кулеров. Эксперты ориентировались на то, чтобы максимально удовлетворить самые разные потребности и типы сборки у пользователей.
Главный выбор от XDA Developers это - кулер DeepCool AK620, который предлагает наилучший набор функций и возможностей охлаждения по очень выгодной цене, что делает его отличным выбором для большинства сборок с использованием процессоров AMD Ryzen серии 5000.
Благодаря двухбашенной конструкции, сочетающей два 120-мм вентилятора с радиатором, кулер DeepCool AK620 является очень мощным за свои деньги.
Энтузиастам, желающим получить еще больше мощности, стоит обратить внимание на Noctua NH-D15. Этот 140-мм двухбашенный кулер считается одним из лучших охладителей для Ryzen 7 5800X и других процессоров Zen 3, а компания Noctua является одним из лидеров в этой области.
С другой стороны, если юзуеры собираются потратить на процессорный кулер около $100 или больше, то им стоит обратить внимание на AIO-кулер, например Corsair iCUE H100i Elite Capellix. Такой кулер «все в одном» обеспечивает отличную терморегуляцию, используя жидкость для отвода тепла от процессора и отвода его через вытяжные вентиляторы.
В случае если пользователи не хотят тратить такую сумму, то ID-COOLING Frostflow X 240 - еще один отличный вариант жидкостного охлаждения, который стоит меньше в два раза. Что бы пользователи ни выбрали, эти кулеры должны обеспечить бесперебойную работу их сборки на базе AMD Ryzen 7 5800X.