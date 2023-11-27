Если пользователь собирает ПК на базе AMD для игр, творческой работы или чего-то еще и выбрали Ryzen 7 5800X, то стоит потратить немного больше средств на замену штатного вентилятора процессора и обеспечить прохладу для устройства.

Издание XDA Developers составила список из множества отличных кулеров на вторичном рынке, но их так много, что поиск оптимального для пользовательской системы может занять много времени. Чтобы помочь им в этом, XDA Developers провели исследование и подобрали лучшие процессорные кулеры для Ryzen 7 5800X, которые удовлетворят практически любые потребности и бюджет. Аналитики выбрали все, начиная от дешевых процессорных кулеров и заканчивая универсальными жидкостными кулерами, так что пользователи обязательно найдут то, что им понравится.

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При оценке процессорных кулеров для Ryzen 7 5800X аналитики учитывали совместимость с сокетом AM4, возможности охлаждения, уровень шума и цену. Сотрудники XDA Developers выбрали различные кулеры, от вентиляторов и жидкостных охладителей до пассивных кулеров. Эксперты ориентировались на то, чтобы максимально удовлетворить самые разные потребности и типы сборки у пользователей.

Главный выбор от XDA Developers это - кулер DeepCool AK620, который предлагает наилучший набор функций и возможностей охлаждения по очень выгодной цене, что делает его отличным выбором для большинства сборок с использованием процессоров AMD Ryzen серии 5000.

Благодаря двухбашенной конструкции, сочетающей два 120-мм вентилятора с радиатором, кулер DeepCool AK620 является очень мощным за свои деньги.

Энтузиастам, желающим получить еще больше мощности, стоит обратить внимание на Noctua NH-D15. Этот 140-мм двухбашенный кулер считается одним из лучших охладителей для Ryzen 7 5800X и других процессоров Zen 3, а компания Noctua является одним из лидеров в этой области.

С другой стороны, если юзуеры собираются потратить на процессорный кулер около $100 или больше, то им стоит обратить внимание на AIO-кулер, например Corsair iCUE H100i Elite Capellix. Такой кулер «все в одном» обеспечивает отличную терморегуляцию, используя жидкость для отвода тепла от процессора и отвода его через вытяжные вентиляторы.

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В случае если пользователи не хотят тратить такую сумму, то ID-COOLING Frostflow X 240 - еще один отличный вариант жидкостного охлаждения, который стоит меньше в два раза. Что бы пользователи ни выбрали, эти кулеры должны обеспечить бесперебойную работу их сборки на базе AMD Ryzen 7 5800X.