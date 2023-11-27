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Team Group представила решение для жидкостного охлаждения твердотельных накопителей PCIe 2280
Компания T-FORCE, игровой бренд Team Group, представила 24 ноября 2023 года T-FORCE SIREN GD120S AIO - решение для жидкостного охлаждения твердотельных накопителей PCIe 2280, в котором используется запатентованная технология (Taiwan Invention Patent No.: I778726).

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В июне 2023 года пользователи могли на выставке Computex взглянуть на новейший жидкостный кулер Team Group T-Force AIO, предназначенный для использования с твердотельными накопителями PCIe 5.0. Теперь в продаже появился кулер Siren GD120S AIO SSD, который обещает держать скоростной SSD намного ниже точки теплового дросселирования под нагрузкой.

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При высокой нагрузке твердотельные накопители PCIe 5.0 обычно сильно нагреваются. Чаще всего для поддержания таких SSD в рабочем состоянии используется пассивное охлаждение, но инженеры из компании Team Group предлагают более производительный вариант. Твердотельный накопитель T-Force Siren GD120S AIO оснащен 120-мм жидкостным кулером AIO, который поможет продлить срок службы и предотвратить тепловое дросселирование накопителя. По информации Team Group, этот AIO-кулер должен поддерживать температуру твердотельных накопителей PCIe 5.0 на уровне 54°C, что значительно ниже точки теплового дросселирования.

T-Force Siren GD120S AIO оснащен двухтрубным водоблоком из алюминиевого сплава с двухслойными термопрокладками, что позволяет надежно закрепить микросхему контроллера SSD и интегральную схему на медном основании кулера. Кроме того, помпа оснащена тремя бесшумными двигателями и имеет керамическую конструкцию вала, что обеспечивает бесшумную и стабильную работу.

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Для эффективного снижения высоких температур, создаваемых твердотельными накопителями M.2 PCIe 5.0, кулер T-Force Siren GD120S AIO SSD оснащен 120-мм радиатором с 13 алюминиевыми ребрами высокой плотности для увеличения поверхности охлаждения, а также 12-см вентилятором ARGB PWM. Кулер должен появиться в продаже в декабре 2023 года.

#ssd #жидкостное охлаждение #t-force #перефирия для пк #pcie 2280 #taiwan invention patent no.: i778726 #t-force siren gd120s aio
Источник: tomshardware.com
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