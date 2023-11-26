Были раскрыты некоторые характеристики автомобиля

Появились шпионские снимки предстоящего электромобиля Xiaomi SU7, демонстрирующие его элегантный и современный дизайн.

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Сегмент электромобилей постоянно развивается, и на рынке регулярно появляются новые модели. Число электромобилей, предлагаемых на мировом рынке, стремительно растет как за счет старых автопроизводителей, разрабатывающих дорожную карту электрификации, так и за счет новичков, пришедших в этот сегмент. Одним из таких участников является китайский производитель смартфонов Xiaomi, который уже некоторое время работает над созданием электромобиля.

Недавно появились шпионские снимки первого электромобиля Xiaomi, проходящего испытания, на которых можно рассмотреть элементы дизайна автомобиля. Просочившиеся изображения демонстрируют элегантный и современный дизайн с плавным силуэтом и аэродинамическими изгибами. Передняя панель автомобиля имеет характерную закрытую решетку радиатора, поскольку это EV. Передняя часть автомобиля очень похожа на купе McLaren 720S. Несмотря на то, что автомобиль был сильно закамуфлирован, некоторые пользователи рассмотрели элементы дизайна и в задней части. Задняя часть имеет минималистичный дизайн с изящными задними фонарями, которые под пленкой кажутся соединенными между собой. Кроме того, на задней части установлен большой спойлер.

На этот раз пользователи увидели и интерьер, хотя большинство компонентов закрыты. Из того, что видно, можно отметить цифровую панель приборов, большую информационно-развлекательную систему (что соответствует опыту компании в области потребительской электроники) и минималистичное традиционное рулевое колесо.

Подробности о характеристиках и спецификациях автомобиля на 26 ноября 2023 года держатся в секрете. Однако, по предположениям, компания Xiaomi стремится к конкурентоспособной дальности хода на одной зарядке - более 500 км. Ожидается, что предстоящий EV, получивший название SU7, будет запущен в Китае в 2024 году.

На ноябрь 2023 года Китай, наряду с Германией и США, является одним из крупнейших рынков электромобилей в мире. Появление Xiaomi на этом рынке еще больше усилит конкуренцию между такими компаниями, как Great Wall Motors, BYD и Tesla.