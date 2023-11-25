Во время посещения Верховным Главнокомандующим ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи университета аэрокосмических наук «Ашура», где он ознакомился с новинками и последними достижениями ВКС, КСИР впервые представили гиперзвуковую ракету «Фаттах-2»

Спустя несколько месяцев после того, как Иран ошеломил мир, представив первую гиперзвуковую ракету «Фаттах», 19 ноября 2023 года он продемонстрировал усовершенствованный вариант под кодовым названием «Фаттах-2» в рамках военного шоу для верховного главнокомандующего страны.

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Аятолла Али Хаменеи посетил Тегеранский университет аэрокосмических наук и технологий «Ашур», находящийся в ведении аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В университете была выставлена сложная гиперзвуковая ракета, а также множество новейшей военной техники, включая боевые беспилотники и системы противоракетной обороны.

По данным официальных иранских СМИ, «Фаттах-2» представляет собой гиперзвуковой глиссадный аппарат (ГГПА). По сравнению с баллистической боеголовкой, которая движется по более предсказуемой дуге, ГГПА обладает значительно большей мобильностью, так как после первоначального запуска она скользит к цели. Это уже вторая гиперзвуковая ракета, представленная Тегераном в этом году.

В июне 2023 года, представив гиперзвуковую ракету «Фаттах», Иран присоединился к Китаю и России в числе стран, обладающих ракетами, обладающими исключительной мобильностью и способными летать на большие расстояния. Демонстрируя свою ракету, Тегеран подчеркнул, что она способна преодолевать любую оборону противника, что, по-видимому, было явным предупреждением для его региональных противников, включая Израиль.

Презентация «Фаттах» была знаменательна тем, что Иран станет первой страной во всем ближневосточном регионе, обладающей гиперзвуковым оружием, скорость которого более чем в пять раз превышает скорость звука. Появление второй, более мощной гиперзвуковой ракеты через несколько месяцев после презентации первой, было расценено проиранскими военными как исключительный подвиг. Усовершенствованная иранская гиперзвуковая ракета, вероятно, имеет большую дальность полета, чем «Фатах-1».

Презентация Ираном гиперзвуковой ракеты на ноябрь 2023 года имеет большое значение, поскольку комментаторы сетуют на то, что страна Персидского залива, которая по-прежнему страдает от международных санкций, якобы сумела накопить передовой гиперзвуковой потенциал. В то же время Вашингтон продолжает испытывать трудности с созданием оперативного гиперзвукового оружия.

Выступая в июне 2022 года на торжественной церемонии открытия ракеты «Фатах-1», командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран стал лишь четвертой страной в мире, обладающей подобной технологией, не перечислив их при этом.

Время проведения этой оборонной выставки и показ «Фатах-2» имеет большое значение, поскольку она проходит на фоне активизации боевых действий на Ближнем Востоке, когда Иран недвусмысленно предупредил Израиль и США о необходимости прекратить бомбардировки Сектора Газа. США использовали сохраняющуюся угрозу региональной эскалации для усиления своего военного присутствия, направив на Ближний Восток два авианосца, несколько кораблей и более 2 тыс. морских пехотинцев.

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Проекция силы Ирана в регионе, сопровождающаяся демонстрацией новейшей военной техники, в том числе гиперзвуковой ракеты, вероятно, вызовет пристальное внимание со стороны США.