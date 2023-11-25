Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
Во время посещения Верховным Главнокомандующим ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи университета аэрокосмических наук «Ашура», где он ознакомился с новинками и последними достижениями ВКС, КСИР впервые представили гиперзвуковую ракету «Фаттах-2»

реклама

Спустя несколько месяцев после того, как Иран ошеломил мир, представив первую гиперзвуковую ракету «Фаттах», 19 ноября 2023 года он продемонстрировал усовершенствованный вариант под кодовым названием «Фаттах-2» в рамках военного шоу для верховного главнокомандующего страны.

реклама

Аятолла Али Хаменеи посетил Тегеранский университет аэрокосмических наук и технологий «Ашур», находящийся в ведении аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В университете была выставлена сложная гиперзвуковая ракета, а также множество новейшей военной техники, включая боевые беспилотники и системы противоракетной обороны.

По данным официальных иранских СМИ, «Фаттах-2» представляет собой гиперзвуковой глиссадный аппарат (ГГПА). По сравнению с баллистической боеголовкой, которая движется по более предсказуемой дуге, ГГПА обладает значительно большей мобильностью, так как после первоначального запуска она скользит к цели. Это уже вторая гиперзвуковая ракета, представленная Тегераном в этом году.

В июне 2023 года, представив гиперзвуковую ракету «Фаттах», Иран присоединился к Китаю и России в числе стран, обладающих ракетами, обладающими исключительной мобильностью и способными летать на большие расстояния. Демонстрируя свою ракету, Тегеран подчеркнул, что она способна преодолевать любую оборону противника, что, по-видимому, было явным предупреждением для его региональных противников, включая Израиль.

Презентация «Фаттах» была знаменательна тем, что Иран станет первой страной во всем ближневосточном регионе, обладающей гиперзвуковым оружием, скорость которого более чем в пять раз превышает скорость звука. Появление второй, более мощной гиперзвуковой ракеты через несколько месяцев после презентации первой, было расценено проиранскими военными как исключительный подвиг. Усовершенствованная иранская гиперзвуковая ракета, вероятно, имеет большую дальность полета, чем «Фатах-1».

Презентация Ираном гиперзвуковой ракеты на ноябрь 2023 года имеет большое значение, поскольку комментаторы сетуют на то, что страна Персидского залива, которая по-прежнему страдает от международных санкций, якобы сумела накопить передовой гиперзвуковой потенциал. В то же время Вашингтон продолжает испытывать трудности с созданием оперативного гиперзвукового оружия.

Выступая в июне 2022 года на торжественной церемонии открытия ракеты «Фатах-1», командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран стал лишь четвертой страной в мире, обладающей подобной технологией, не перечислив их при этом.

Время проведения этой оборонной выставки и показ «Фатах-2» имеет большое значение, поскольку она проходит на фоне активизации боевых действий на Ближнем Востоке, когда Иран недвусмысленно предупредил Израиль и США о необходимости прекратить бомбардировки Сектора Газа. США использовали сохраняющуюся угрозу региональной эскалации для усиления своего военного присутствия, направив на Ближний Восток два авианосца, несколько кораблей и более 2 тыс. морских пехотинцев.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Проекция силы Ирана в регионе, сопровождающаяся демонстрацией новейшей военной техники, в том числе гиперзвуковой ракеты, вероятно, вызовет пристальное внимание со стороны США.

#китай #военные технологии #иран #гиперзвуковая ракета #гиперзвуковая крылатая ракета #крылатая ракета #«фаттах-2»
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Премьер-министр Моди одобрил покупку 97 истребителей за $700 млн
Газпромом установлен исторический рекорд по поставке газа в Китай за сутки
Китайский ответ Starlink — Китай тестирует собственную систему спутникового интернета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
10
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
1
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
4
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
+
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
7
Business Insider: Украина не использует танки Abrams на поле боя из-за погодных условий
2
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
+
Из-за пикета польских перевозчиков на границе с Украиной застряли грузы с детекторами "Ланцетов"
1
Китай устанавливает 16-мегаваттные ветрогенераторы в море за рекордные 24 часа
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
3
Илон Маск утверждает, что Cybertruck будет плавать
4
Китайские лазерные атаки заставили ВВС США закупить 42 тыс. противолазерных устройств
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Обзор игровой мыши Acer OMW121
3
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
5
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
31

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:05
Сейчас Иран в регионе "Пуп Земли". Израиль много раз наносил удары по Ирану. И США находиться в состоянии прокси-войны с Ираном. Так что, у Ирана руки полностью развязаны. Недавно одна британская ком...
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Alex TOPMAN
18:59
Локомотивам индустрии я бы давно уже посоветовал брать с крупных оптовиков расписки, что подобное покупать им больше просто не у кого. А то, так и вообще без прогресса останемся. 5090 уже начала превр...
Деятельностью NVIDIA заинтересовались антимонопольщики Евросоюза, Франции и Китая
Лев корл
18:57
Так емкость или время жизни? В десять раз? Короче очередной "прорыв" сроком жизни в одну статью на оверах😂😂😂😂
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
REY_B_
18:55
Дёшево, это всегда страдание.... Зачем самому себе садо-мазо устраивать? Покупал сыну наушники.. За косарь жили месяц. За два косаря два месяца... Купил "классические студийные" Sony 7506 тогда за 6 к...
Обзор игровой мыши Acer OMW121
Truth Sееker
18:54
Поднял всем настроение своими анекдотами
Российский президент на саммите G20 рассказал о своем видении ситуации и указал на лицемерие Запада
Erkibaev Serik
18:54
В Белом ветре 4060 дешевле 3060й стоит! Сегодня смотрел и на неё цена в их инет магазе 165 тыс тенге!)))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
glavhyilo
18:52
всё это классика,чтоб игнат закукарекал,как кукаряка
"Герани" стали покрывать карбоном и красить в чёрный цвет — такой дрон тяжелей сбить украинской ПВО
Erkibaev Serik
18:52
Лучше сэкономить на озу и взять хотя бы В450! На неё можно будет хоть 7800х3д накинуть!
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
Truth Sееker
18:51
Веселый президент Без всякого сарказма
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
Сергей Малков
18:51
Согласен ! Хотел написать о Dim. 9300, на Qualcomm свет клином не сошёлся !
Ядро ​​Cortex-X4 в Snapdragon 8 Gen 3 потребляет на 28% больше энергии по сравнению с 8 Gen 2+
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем