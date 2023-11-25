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Премьер-министр Моди одобрил покупку 97 истребителей за $700 млн
Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas

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Премьер-министр Нарендра Моди 25 ноября 2023 года поднялся в воздух на борту легкого боевого самолета собственного производства Tejas, чтобы продемонстрировать свою уверенность в военно-промышленном мастерстве Индии, в то время как ВВС стремятся приобрести еще 97 истребителей за $700 млн.

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Премьер-министр также отметил самодостаточность Индии в области оборонного производства, поставив в заслугу ВВС Индии, Организации оборонных исследований и разработок и государственной компании Hindustan Aeronautics Limited успех проекта создания боевого самолета индийского производства.

Моди находился в южном городе Бенгалуру, где расположена штаб-квартира компании HAL, производящей Tejas. Премьер-министр Индии изучал ход работ над некоторыми отечественными военными авиационными платформами и воспользовался возможностью полетать в кабине Tejas, что стало первым случаем для индийского премьер-министра.

Индии потребовалось почти 40 лет, чтобы получить на вооружение ВВС функциональный боевой самолет собственного производства. На ноябрь 2023 года, по крайней мере, две эскадрильи Tejas LCA регулярно выполняют оперативные задачи, в том числе вблизи северной и западной границ с Китаем и Пакистаном в последние месяцы.

ВВС Индии инициировали предложение о закупке у компании HAL еще 97 самолетов Tejas LCA Mk1A на сумму не менее $700 млн. ВВС Индии обратились за одобрением в высший орган Министерства обороны - Совет по оборонным закупкам, возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом. Вероятно, Совет по оборонным закупкам примет решение по этому предложению на своем заседании 30 ноября 2023 года.

ВВС Индии уже эксплуатируют две эскадрильи истребителей Tejas Mk1, состоящие из 20 самолетов начального и окончательного вариантов. После одобрения возглавляемого Моди комитета кабинета министров по безопасности в феврале 2021 года HAL был размещен заказ на 83 варианта LCA Mk1A на сумму $6 млрд.


Первая партия самолетов LCA Mk1A должна быть поставлена ВВС Индии в начале 2024 года, после чего они поступят в действующие эскадрильи в качестве замены выбывающих советских МиГ-21 1960-х годов, последняя эскадрилья которых должна быть выведена из эксплуатации в ближайшее время.

Заказ на 83 самолета также включает семь учебно-тренировочных вариантов LCA Mk1A, и, таким образом, этого набора самолетов Tejas будет достаточно для вооружения как минимум четырех истребительных эскадрилий ВВС Индии. Если последующий заказ на 97 самолетов также будет одобрен и контракт с HAL будет подписан, то этих дополнительных самолетов Tejas будет достаточно еще для пяти истребительных эскадрилий. Таким образом, в ближайшие годы Tejas станет значительной частью истребительной мощи ВВС Индии, и по меньшей мере десять эскадрилий из 42 утвержденных будут эксплуатировать боевые самолеты местного производства.

Поступление Tejas LCA Mk1A на вооружение ВВС Индии, вероятно, станет толчком для стремления Индии стать крупным мировым экспортером вооружений. В последнее время Индия пытается продать Tejas дружественным иностранным государствам и демонстрирует самолет на международных авиасалонах, чтобы произвести впечатление на потенциальных покупателей. В начале ноября 2023 года на авиасалоне в Дубае Tejas боролся за внимание с китайским J-10C и пакистанским истребителем JF-17 Thunder Block-3.

Первая серьезная попытка Индии экспортировать истребители Tejas была предпринята, когда она предложила их ВВС Малайзии для удовлетворения их потребности в 18 легких боевых самолетах. Несмотря на то, что Tejas был выбран в качестве последнего претендента, он уступил южнокорейским самолетам FA-50. Индия попыталась смягчить предложение, обеспечив создание центра технического обслуживания, ремонта и ремонта (ТОиР), подготовку авиационных специалистов и сотрудничество с малазийскими фирмами для производства аэроконструкций на месте в Малайзии.

Интерес к самолетам Tejas проявили и другие страны. Аргентина, желающая приобрести истребители, проявила интерес к Tejas. Министр обороны этой страны Хорхе Тайана посетил завод HAL и внимательно ознакомился с индийским боевым самолетом. Однако последние сообщения из Аргентины свидетельствуют о том, что южноамериканская страна предпочтет американское предложение F-16, а не китайское JF-17 или индийский Tejas.

Недавно компания HAL также направила своих инженеров на Филиппины, чтобы убедить Манилу принять решение о закупке 12 многоцелевых истребителей Tejas. На Филиппинах индийский Tejas будет конкурировать с южнокорейским FA-50, который ранее выиграл конкурс в Малайзии.

Нигерия также выразила свою заинтересованность в LCA в рамках сделки с Индией на сумму 1 млрд долл. для развития военно-промышленного комплекса страны. Однако детали нигерийского интереса к LCA - будет ли это закупка для своих вооруженных сил или промышленное сотрудничество с Hindustan Aeronautics Limited - пока неясны.

Несмотря на эти попытки выйти на экспортный рынок, HAL сталкивается с серьезными препятствиями, связанными с необходимостью быстро создавать истребители, отвечающие потребностям ВВС Индии и обязательствам на экспортном рынке.

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Учитывая, что HAL уже взяла на себя обязательства по производству 83 реактивных самолетов, а на подходе еще один заказ на 97 самолетов, для компании может оказаться непосильной задачей выполнить свои обязательства по поставкам.

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Источник: tass.ru
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