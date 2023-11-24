Медведев провел совещание по наращиванию выпуска беспилотников для СВО.

В конце ноября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево». Совещание было посвященно наращиванию производства беспилотников, которые могут быть использованы в зоне специальной военной операции на Украине.

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Дмитрий Медведев отметил, что на территории центра имеется необходимая инфраструктура и возможности для тестирования техники и обучения операторов, сообщает издание «РИА Новости». Встреча проходит в условиях, когда атаки беспилотников стали наиболее характерной чертой данного противостояния между Россией и Украиной. Издание также опубликовало информацию об официальном визите, в ходе которого Медведев осмотрел участок сборки беспилотников, что дало повод предположить, что Москва работает над созданием варианта беспилотника БАС-200. Однако в сообщении не упоминаются конкретные детали беспилотников, которые были предметом обсуждения российских официальных лиц и представителей промышленности.

По мнению военных экспертов, беспилотник, показанный на видео, является вариантом беспилотника БАС-200, который, как сообщалось, был создан в 2021 году. На видеозаписи, опубликованной «РИА Новости», Медведев посещает сборочный цех винтокрылых летательных аппаратов. Судя по всему, собираемый беспилотник является разновидностью БАС-200, впервые представленного на авиасалоне МАКС-2021. Кстати, БАС-200 также был в числе многочисленных платформ, представленных в российском павильоне на недавно завершившемся авиасалоне Dubai Air Show в ОАЭ. Она была представлена наряду с Ка-32, «Ансатом» и Ми-171. Данная разработка может иметь большое значение, поскольку БАС-200 является гражданской платформой, которую государственный производитель вооружений «Ростех», возможно, собирается модифицировать в военный вариант.

Военный вариант БАС-200 может выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Он может нести одну ПТУР «Вихрь-1» или лазерный целеуказатель для оружия с лазерным наведением типа «Краснополь». Звуковая сигнатура беспилотников, работающих на бензиновом двигателе, высока.

Однако в последнее время появились сообщения о том, что Российская Федерация предпринимает целенаправленные усилия по наращиванию производства беспилотников для использования на Украине. Россия в 2023 году значительно увеличила выпуск различных моделей и типов FPV-беспилотников после значительных инвестиций в свой военно-промышленный комплекс. По имеющимся данным, Москва также разрабатывает свой вариант беспилотника Shahed-136, несмотря на задержки и санкции, которые влияют на потребность в комплектующих из других стран. Кроме того, страна ограничила экспорт собственных беспилотников ZALA «Ланцет», что создает впечатление, что эти беспилотники зарезервированы для использования в боевых действиях на Украине.

Военный вариант, созданный на базе БАС-200, может оказаться не таким уж и далеким. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил неожиданность того, что с момента начала специальной военной операции спрос на беспилотные авиационные системы значительно вырос. Как показал ход боевых действий, дешевые беспилотники сегодня реально применяются в огромных количествах и на тактическом уровне. Поскольку в нашей стране еще никогда не было массового производства, необходимо, чтобы оно началось как можно скорее!

По данным «Ростеха», БАС-200 может использоваться для решения широкого круга задач, включая распределение грузов и мониторинг территорий для лесного и сельского хозяйства, геологических исследований, поисково-спасательных операций и многих других сфер деятельности. Беспилотный комплекс в форме вертолета состоит из двух беспилотных летательных аппаратов, наземного пункта управления и транспортного контейнера. Подготовка к взлету занимает не более десяти минут. По сравнению с пилотируемыми самолетами, результаты испытаний БАС-200 показали повышенную экономическую эффективность при выполнении конкретных задач. Влияние человеческой составляющей снижается, когда автономный вертолет может эксплуатироваться в автоматическом режиме. Помимо адаптивности, беспилотная авиационная система может эксплуатировать свое оборудование в различных климатических условиях.

БАС-200 в составе универсальной беспилотной платформы является первым отечественным беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа, включенным в реестр экспериментальной авиации. БПЛА может развивать скорость до 160 км/час и нести до 50 кг полезной нагрузки. В одном полете самолет может находиться на высоте до 3,5 тыс. км в течение четырех часов.

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В августе 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что Россия будет использовать этот вертолет в специальной военной операции на Украине. По мннеию Чемезова, БАС-200 может продемонстрировать хорошие возможности, потому что 50 кг - это достаточно хорошо, т.е. полезная нагрузка впечатляет.