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Китайские лазерные атаки заставили ВВС США закупить 42 тыс. противолазерных устройств
Военно-воздушные силы США развернут по всему миру десятки тысяч специализированных очков для защиты глаз от лазеров и осколков.

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Десятки тысяч специально изготовленных очков закупаются ВВС США для защиты пилотов истребителей по всему миру от лазерных лучей в то время, когда участились случаи обстрела китайскими военными западных военных самолетов лазерами.

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В связи с участившимися в последнее время случаями применения лазеров данное оборудование призвано снизить возможный риск для пилотов и других членов экипажа. Но что еще более важно, впервые очки, поставляемые ВВС, предназначены для защиты как от лазерных, так и от баллистических угроз. Объявление об этом было сделано отделом человеческих систем Центра управления жизненным циклом ВВС США.

По данным Центра безопасности ВВС, внезапная слепота может возникнуть при попадании луча лазерной указки в глазное яблоко или на лобовое стекло самолета. Это особенно опасно для военнослужащих, совершающих взлет или посадку. Однако, предотвращая подобные сбои, можно спасти жизни людей на земле и в воздухе. Военнослужащие могут быть защищены от таких потенциально фатальных последствий с помощью восьми типов очков, включая противолазерные очки для использования днем и ночью, антибаллистические очки, а также козырьки, совмещенные с очками ночного видения.

По словам представителей службы, эти средства предназначены для защиты всех членов экипажа, за исключением пилотов истребителя F-35A Lightning II и самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Летчикам, управляющим тихоходными и низковысотными платформами, такими как винтокрылые машины и вертолеты, требуется защита от лазеров и баллистических снарядов, а пилотам истребителей и бомбардировщиков, вероятно, придется защищаться от нежелательных лучей.

До 2026 года американские военные намерены обеспечить свои подразделения более чем 42 тыс. пар очков и козырьков. По словам представителей службы, ночные очки не только обеспечат лучшую защиту, но и улучшат видимость членов экипажа, пропуская через линзы больше естественного света. Кроме того, от миссии будет зависеть, какие именно очки будут использоваться экипажами. Необходимость таких мер предосторожности демонстрируют установки по всему миру. Так, например, итальянская авиабаза Авиано в октябре 2023 года сообщила, что за 2022 год на ее авиабазе было зафиксировано 13 случаев попадания лазеров в самолеты. По словам представителей базы, лазеры были направлены в первую очередь на поисково-спасательные вертолеты HH-60 Pave Hawk, поскольку они являются более легкими целями, чем самолеты F-16 Fighting Falcon, также находящиеся на базе.

США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе продолжают враждовать с Китаем из-за роста его военной мощи и эскалации напряженности в регионе. В последние несколько лет военные корабли и истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обвиняются в использовании лазерных лучей, способных серьезно угрожать безопасности самолетов.

По данным Пентагона США, с 2021 года китайские военные самолеты совершили около 180 опасных инцидентов над Южным и Восточно-Китайским морями. Известно, что в большинстве инцидентов с перехватом, о которых сообщалось на протяжении многих лет, китайские экипажи освещают военными ракетами или лазерами самолеты, принадлежащие США и их союзникам по всему миру. Несмотря на кажущуюся безобидность, лазерное излучение в самолете может быть чрезвычайно опасным для всех, кто находится на борту, и для всех, кто находится поблизости.

Китай, например, стал печально известен тем, что применяет лазеры военного класса на вражеских самолетах. Освещая кабины самолетов, лазерные лучи военного класса, называемые также «ослепителями», создают интенсивный световой пучок, который может быть использован для кратковременного ослепления пилотов. Не только китайские военные корабли и граждане, но и китайские истребители обвиняются в использовании лазеров военного назначения для обстрела истребителей США и их союзников.

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ВВС НОАК осуществляют опасные перехваты самолетов конкурентов, использование военных лазеров для преследования самолетов не исключено. Последнее сообщение свидетельствует о том, что противолазерные очки являются надежным средством защиты перед лицом этой постоянной угрозы.

#китай #военные технологии #ноак #ввс сша #конгресс сша #ввс ноак #военно-воздушные силы сша #вооружённые силы соединённых штатов америки #противолазерные устройства
Источник: airforcetimes.com
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