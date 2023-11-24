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Джордан Пил продюсирует ремейк фильма «Люди под лестницей»
На протяжении десятилетий поступали сообщения о переделка фильма в телесериал

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Джордана Пила по праву хвалят за то, что он подарил зрителям одни из самых оригинальных фильмов ужасов, когда-либо снятых, включая «Убирайся» и «Нет». Издание Deadline сообщает, что Джордан Пил переделает «Люди под лестницей», комедию ужасов 1991 года, первоначально снятую режиссером Уэсом Крейвеном.

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Оригинальный фильм, безусловно, является одним из самых нетрадиционных фильмов в истории ужасов. Дикий сюжет рассказывает о мальчике и паре грабителей, которые оказываются запертыми в доме, который воры пытаются ограбить. Однако вскоре, после того как они обнаруживают большую группу пугающе выглядящих детей-каннибалов, прячущихся в доме, у которых есть свои собственные ужасные секреты, они меньше всего думают о неправедно нажитом.

Учитывая, что режиссером оригинального фильма был маэстро ужасов Уэс Крейвен (который принес хрителям, среди прочего, «Кошмар на улице Вязов» и «Крик»), вероятно, было трудно найти кого-то достаточно большого и талантливого, чтобы пойти по его стопам. К счастью, Джордан Пил кажется идеальным выбором продюсера для ремейка «Людей под лестницей». В дополнение к его бесспорному таланту режиссера ужасов, Пил - отличный выбор, потому что он глубоко разбирается как в ужасах, так и в комедии, и в большинстве лучших фильмов Крейвена сочеталось и то, и другое.


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У ремейка пока нет режиссера, но Джордан Пил выступит продюсером, а телекомпания Monkeypaw Productions будет продюсировать этот фильм для Universal Pictures. Послужной список Пила в жанре хоррор действительно говорит сам за себя: его режиссерский фильм «Выход» в 2018 году получил четыре номинации на премию «Оскар», включая номинацию на лучшую картину. А совокупные кассовые сборы трех фильмов Пила составляют $683 млн по всему миру, так что Universal, вероятно, возлагает большие надежды на успех именно этого ремейка.

#фильм #ремейк #джордан пил #«люди под лестницей» #ремейк фильма
Источник: deadline.com
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