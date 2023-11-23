Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Новая клавиатура CHERRY KC 200 оснащена переключателями MX2A
Компания CHERRY анонсировала свою первую клавиатуру с новыми механическими переключателями MX2A — KC 200 MX.

реклама

Компания CHERRY анонсировала клавиатуру KC200 MX оснащенной недавно выпущенными механическими переключателями MX2, которые являются революционным обновлением устаревшей линейки переключателей MX.

реклама

KC 200 MX - это полноразмерная клавиатура, которая продается по очень привлекательной цене всего за $89,99. Это очень простая на вид клавиатура с минималистичным дизайном, доступная как в белом/серебристом, так и в черном/бронзовом цветах, что делает ее отличным аксессуаром для использования в офисе. В ней используется проводное подключение, гладкая анодированная металлическая пластина и регулируемые по высоте защелкивающиеся ножки. В KC 200 MX используется полноразмерный макет с дополнительными настраиваемыми функциональными клавишами, светодиодами состояния, а также четырьмя специальными кнопками для регулировки громкости и открытия калькулятора.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это первая клавиатура компании, оснащенная новыми механическими переключателями MX2A, которые являются усовершенствованием хорошо известной линейки MX. Они могут похвастаться высококачественной смазкой, пружинами, снижающими уровень шума, и непревзойденной точностью благодаря контактной системе Gold Crosspoint. Они также оснащены функциями защиты от появления ореолов и опрокидывания N-образных клавиш для работы без задержек с максимальной точностью. Колпачки клавиш на этих переключателях изготовлены из АБС-пластика с лазерной гравировкой, стойкого к истиранию, что обеспечивает высокую долговечность. Они хорошо сочетаются с переключателями, рассчитанными на 100 млн срабатываний, в зависимости от выбранного варианта переключателя, который включает MX2A Silent Red и MX2A Brown.

#клавиатура #устройства #cherry #перефирия для пк #устройства ввода #c 200 mx #mx2a
Источник: cherryamericas.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI выпускает новую механическую клавиатуру VIGOR GK41 с красными переключателями
Команда Team Liquid опробовала гигантские мышь и клавиатуру от компании Alienware
ASRock представила белоснежную видеокарту Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
В России построят большой завод по производству смартфонов – идея принадлежит компании «Бештау»
5
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
3

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

Китя.
18:35
В Палестине погибло 198 врачей и мед сотрудников. 6 тысяч детей. Так Израиль с кем воюет а ? или РФ надо также Киев начать разбирать с верху убивать детей женщин стариков все подряд что движется. Это ...
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Апшеронский скакел
18:34
Инвалид, ты всë никак не уймëшься? Такими темпами убыли мужского населения на твоей родине и тебя без правой руки скоро погонят на фронт
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
glavhyilo
18:32
есть и лучше,у меня например другой установлен.
Google отключит все блокировщики в Chrome
Михаил Barash Андреев
18:31
Никому уже не интересно, что "рассказывал" этот зарвавшийся мясник с его сектой. Как там, без "Вагнера" фронт сыплется, как он обещал, нет? Сыплется, но вот есть нюанс: с другой стороны.
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Truth Sееker
18:30
Про Донбасс уже Пригожин все рассказал
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Fetaminaza
18:29
в учебке было три сержанта скаклуаса, откровенные гандоны и им жутко повезло когда их вместе со взводом в одной электричке до питера отправили на пересыльный пункт и там 28 сержантов свежих с лычками...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Truth Sееker
18:29
Тяжелый случай
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
glavhyilo
18:26
на ракеты зеркала просто повесят тогда.
Израиль впервые в истории при помощи лазерного оружия «Железный луч» сбил боевую ракету
Eaec
18:23
Зеленский решил сэкономить на пенсиях пенсионеров.
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
Даниил Лавкрафт
18:17
AdGuard в помощь разве что...
Google отключит все блокировщики в Chrome
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем