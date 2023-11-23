Компания CHERRY анонсировала свою первую клавиатуру с новыми механическими переключателями MX2A — KC 200 MX.

Компания CHERRY анонсировала клавиатуру KC200 MX оснащенной недавно выпущенными механическими переключателями MX2, которые являются революционным обновлением устаревшей линейки переключателей MX.

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KC 200 MX - это полноразмерная клавиатура, которая продается по очень привлекательной цене всего за $89,99. Это очень простая на вид клавиатура с минималистичным дизайном, доступная как в белом/серебристом, так и в черном/бронзовом цветах, что делает ее отличным аксессуаром для использования в офисе. В ней используется проводное подключение, гладкая анодированная металлическая пластина и регулируемые по высоте защелкивающиеся ножки. В KC 200 MX используется полноразмерный макет с дополнительными настраиваемыми функциональными клавишами, светодиодами состояния, а также четырьмя специальными кнопками для регулировки громкости и открытия калькулятора.

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Это первая клавиатура компании, оснащенная новыми механическими переключателями MX2A, которые являются усовершенствованием хорошо известной линейки MX. Они могут похвастаться высококачественной смазкой, пружинами, снижающими уровень шума, и непревзойденной точностью благодаря контактной системе Gold Crosspoint. Они также оснащены функциями защиты от появления ореолов и опрокидывания N-образных клавиш для работы без задержек с максимальной точностью. Колпачки клавиш на этих переключателях изготовлены из АБС-пластика с лазерной гравировкой, стойкого к истиранию, что обеспечивает высокую долговечность. Они хорошо сочетаются с переключателями, рассчитанными на 100 млн срабатываний, в зависимости от выбранного варианта переключателя, который включает MX2A Silent Red и MX2A Brown.