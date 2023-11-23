Saber Interactive сообщили о том, что релиз экшена от третьего лица Warhammer 40000: Space Marine 2 перенесен.

Первоначально планировался релиз Warhammer 40K: Space Marine 2 на конец 2023 года, но с тех пор игра была отложена. Теперь разработчики планируют выпустить игру во второй половине 2024 года, что даст немного дополнительного времени на доработку и исправление ошибок.

реклама

Интересно, что Space Marine 2 уже была внесена в список желаний более миллиона раз на платформе Steam, что немного больше, чем аналитики ожидали, учитывая, какое место она занимает в списке лучших игр Steam. Согласно SteamDB, предстоящая игра была внесена в список желаний более 66 тыс. раз. Тем не менее, очевидно, что многие геймеры с нетерпением ожидают этого неожиданного, но желанного продолжения шутера от третьего лица, разработанного студией Relic в 2011 году.





На этот раз разработкой занимается игровая студия Saber Interactive, и за прошедший год пользователи получили несколько захватывающих анонсов игры. Теперь релиз игры Warhammer 40K: Space Marine 2 намечен на вторую половину 2024 года, но более конкретная дата релиза будет объявлена в декабре 2023 года. Поскольку примерно в это же время состоится церемония вручения наград Game Awards.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на задержку, 2023 год уже стал примечательным годом для франшизы 40K: в мае был успешно выпущен возвратный шутер от первого лица Boltgun, а на 7 декабря 2023 года запланирован релиз Rogue Trader, ролевой игры от разработчиков Pathfinder.