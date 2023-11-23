Компания ASRock официально анонсировала графический ускоритель Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White, отлично подходящую для сборки ПК с полностью белой цветовой схемой.

Ведущий мировой производитель материнских плат ASRock анонсировала видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White объемом 20 Гб.

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Данная видеокарта работает на базе графического процессора AMD Radeon RX 7900 XT и построена по 5-нм технологическому процессу. Новый дизайн в белой цветовой гамме предназначен для энтузиастов, которые ищут ПК в белой тематике. Видеокарта ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White объемом 20 Гб оснащена 84 вычислительными блоками и может похвастаться 5376 потоковыми процессорами с тактовой частотой Boost до 2450 МГц и игровой тактовой частотой до 2075 МГц. Благодаря 20 Гб высокоскоростной памяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 20 Гбит/с и 80 Мб кэш-памяти Infinity пользователи смогут играть в формате 4K на самых высоких настройках.

Видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White использует трехвентиляторную систему охлаждения Phantom Gaming 3X с индивидуальными кольцевыми вентиляторами в полоску 100/100/100 мм, ребром для отвода воздуха и ультратонкой тепловой трубкой для обеспечения превосходной производительности охлаждения. Светодиоды ARGB, поддерживающие полихромную синхронизацию, позволяют пользователям настраивать световые эффекты, а металлический каркас и задняя панель предотвращают изгиб печатной платы. Компоненты видеокарты Super Alloy обеспечивают стабильность при длительной работе. Благодаря своей высокой производительности и богатым функциям она может полностью удовлетворить потребности геймеров.