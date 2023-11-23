Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
ASRock представила белоснежную видеокарту Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White
Компания ASRock официально анонсировала графический ускоритель Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White, отлично подходящую для сборки ПК с полностью белой цветовой схемой.

реклама

Ведущий мировой производитель материнских плат ASRock анонсировала видеокарту ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White объемом 20 Гб.

реклама

Данная видеокарта работает на базе графического процессора AMD Radeon RX 7900 XT и построена по 5-нм технологическому процессу. Новый дизайн в белой цветовой гамме предназначен для энтузиастов, которые ищут ПК в белой тематике. Видеокарта ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White объемом 20 Гб оснащена 84 вычислительными блоками и может похвастаться 5376 потоковыми процессорами с тактовой частотой Boost до 2450 МГц и игровой тактовой частотой до 2075 МГц. Благодаря 20 Гб высокоскоростной памяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 20 Гбит/с и 80 Мб кэш-памяти Infinity пользователи смогут играть в формате 4K на самых высоких настройках.

Видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White использует трехвентиляторную систему охлаждения Phantom Gaming 3X с индивидуальными кольцевыми вентиляторами в полоску 100/100/100 мм, ребром для отвода воздуха и ультратонкой тепловой трубкой для обеспечения превосходной производительности охлаждения. Светодиоды ARGB, поддерживающие полихромную синхронизацию, позволяют пользователям настраивать световые эффекты, а металлический каркас и задняя панель предотвращают изгиб печатной платы. Компоненты видеокарты Super Alloy обеспечивают стабильность при длительной работе. Благодаря своей высокой производительности и богатым функциям она может полностью удовлетворить потребности геймеров.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

#radeon #asrock #видеокарта #персональный компьютер #видеоадаптер #radeon rx 7900 xt phantom gaming #radeon rx 7900 xt phantom gaming white #перефирия для пк
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Radeon RX 7900 теперь работает с процессорами RISC-V
ASRock представила белый вариант Radeon RX 7900 XTX в серии Phantom Gaming
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
12
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
60
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
В России построят большой завод по производству смартфонов – идея принадлежит компании «Бештау»
5

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
8
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:38
Ну и какие выгоды с 2014 года Украина получила? Это союзничество похоже на паразитизм. Граждан Украины обменяли на безопасность США и прихлебателей. Плюсы то для Украины где?
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Александр Вишневский
16:36
Моя Россия скатилась до нельзя. Молодые отморозки не просто уже не умеют читать, но и чуть подумать. Я им одно, а они мне про "патриотизм" на диване! Сколько же вас пидаров развелось?! Пришибленных не...
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
Платон Александров
16:36
Все переврали. Блок 600 МВт или установленная мощность станции? Также мощность Билибинской АЭС 48 МВт при вводе в эксплуатацию и 36 МВт на текущий момент.
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
Платон Александров
16:33
А на Колыме, что не люди? А главное зачем она на Колыме? Станции нужно строить непосредственно у центров потребления. Передать электроэнергию на расстояние очень большая проблема. Приморский край дефи...
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
UzBas
16:31
uBO Minus for Chromium-based browsers уже есть в бета версии.
Google отключит все блокировщики в Chrome
OgoGoLog
16:24
Пора проходить. Думаю ничего концептуально нового в игру не завезут, т.к. авторы уже допиливают игру по WH40k
Pathfinder: Wrath of the Righteous получила «ледяное» дополнение Lord of Nothing
PanzerK
16:22
Voodoo 2 нынче в цене, храните её бережно... легендарная всё таки карта, да и Riva TNT под PCI тож найти сложно.
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
devchidable
16:16
Та нет, напротив.
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Апшеронский скакел
16:15
Гудериан об этом знал, но не хохлы, которые своей истории не знают
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
22870
16:12
На Украине остались только "застолбилы", "одобрямсы" и "соглашатели". Пусть все замерзнут, это карма.
На Украине заявили о хрупкости энергосистемы страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем