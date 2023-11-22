20 ноября 2023 года Steam официально отказался от региональных валют в Турции и Аргентине.

Приближается Чёрная пятница - пятница после Дня благодарения в США, но игроки из Аргентины и Турции этому не рады. Как и было обещано в октябре 2023 года, Steam изменил свою ценовую политику для этих стран, отказавшись от их местной валюты и заменив ее долларами США. Это решение было продиктовано волатильностью обменного курса в этих странах, из-за чего разработчикам игр было трудно выбирать подходящие цены для своих игр и поддерживать их в актуальном состоянии.

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Это не означает, что пользователи в Аргентине и Турции теперь должны платить ту же цену, что и американские игроки, цены должны были соответствовать местным условиям и учитывать их зарплаты. Однако там что-то пошло не так.

Как заметил журналист издания PC Gamer, пользователи Steam из затронутых стран в ярости от новых наценок, поскольку они достигают сумасшедших цифр. Один пользователь Reddit составил целую таблицу с разницей, и, согласно ей, Civilization VI Сида Мейера выросла в цене на 4298%. Покупатели пытались найти эту информацию в базе SteamDB, но не смогли. Возможно, разработчик просто не указал новую цену на тот момент. Вот электронное письмо, которое сотрудники Steam отправили разработчикам игр, которое может что-то прояснить.

«Если вы не добавите цену в долларах США в эти столбцы для своей игры до 20 ноября 2023 года, мы по умолчанию установим стандартную цену в долларах США, которая у вас уже есть в Steamworks», говориться в сообщении от Steam.

Тем не менее, пользователи могут найти некоторые из этих пробелов в SteamDB. Как сообщает PC Gamer, Far Cry 5 подорожала примерно на 240%, с пересчитанной цены в $14,12 до $48. Стоимость Stardew Valley выросла на 2900%. Baldur's Gate 3 подорожала с $28,25 до $35, Starfield – $33,91 до $42, Call of Duty – $56,52 до $70, и список можно продолжать. Цены могут измениться после того, как вся эта история разнесется еще больше, но сейчас на это больно смотреть. С другой стороны, некоторые игры теперь дешевле, хотя и не на те же тысячи процентов. Например, Diablo 4 подешевела с $79,13 до $69,99, то есть на 11%.

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Эта новая политика должна была решить одну проблему, но вызвала другую, геймеры из Аргентины и Турции надеются, что Steam услышит крики игроков о помощи и как-нибудь исправит это. В противном случае пользователи просто вернутся к старому доброму пиратству.