Компания ASUS объявила о выпуске нового цветового варианта корпуса для персонального компьютера ROG Hyperion GR701, выпустив его в ближайшее время.

Компания ASUS объявила о предстоящем выпуске нового цветового варианта корпуса для персонального компьютера ROG Hyperion GR701. Новый вариант, получивший название ROG HYPERION GR701 White Edition.

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Ранее выпущенный в марте 2023 года ROG Hyperion GR701 теперь представлен в варианте белого цвета, при этом большинство внутренних и наружных поверхностей выполнены в белом цвете, а передняя панель украшена логотипом ROG с подсветкой. ROG HYPERION GR701 White Edition разработан для поддержки различных форматов материнских плат, включая E-ATX, ATX, microATX и Mini-ITX. Корпус вмещает компоненты с большими зазорами: до 190 мм в высоту для процессорных кулеров, 460 мм в длину для видеокарт и 240 мм в глубину для блоков питания. Внешние размеры корпуса составляют 268 мм в ширину, 659 мм в глубину и 639 мм в высоту. В порожнем состоянии он весит 20,8 кг. Для тех, кто интересуется дальнейшими техническими подробностями и характеристиками, дополнительную информацию можно найти на веб-сайте ASUS.

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Для получения более подробной информации и приобретения ROG HYPERION GR701 White Edition после даты его выпуска клиенты могут посетить официальный веб-сайт ASUS ROG. Официальная дата выхода запланирована на 24 ноября 2023 года. Цена продукта составляет $489.